«Сражались белорусы достойно»: как БТ оценило разгром от россиян

На чемпионате мира по хоккею у сборной Беларуси очередная печалька. 7 мая наша сборная с треском проиграла россиянам.

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Собственно, это было предсказуемо. Еще до матча звучали прогнозы из России: «Белорусы будут биты, а, может быть, даже измордованы». Опровергнуть эти уничижительные предсказания не удалось.

Беларусь – Россия – 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

Шайбы:

0:1 — Дацюк (Дадонов, 5.27)

0:2 — Шалунов (Барабанов, Каблуков, 25.55)

0:3 — Каблуков (Барабанов, Трямкин, 29.25)

0:4 — Дацюк (Хафизуллин, Шалунов, 39.26, в большинстве)

0:5 — Мамин (Зайцев, 45.16)

0:6 — Капризов (Дацюк, Дадонов, 47.37)

Однако телеканал «Беларусь-1», транслировавший этот матч, всё же нашел повод для позитива. Итожа игру, комментатор заявил: «Сражались белорусы достойно».

Турнирная таблица группы А на момент публикации этой заметки выглядит так:

1.Россия – 9 (после 3 матчей)

2.Швеция – 6 (2)

3.Швейцария – 5 (2)

4.Франция – 3 (2)

5.Чехия – 2 (2)

6.Словакия – 1 (2)

7.Австрия – 1 (2)

8.Беларусь – 0 (3)

Следующий матч наша команда проведет 9 мая. В среду её будет экзаменовать сборная Швейцарии.