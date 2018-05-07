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Скандалы
07.05.2018
В Слуцке пенсионерка жила со своей мёртвой сестрой

О смерти сестры пожилая случчанка никому не говорила в течение 17 дней.

На приём к главврачу в Слуцкую больницу 81-летняя женщина пришла в пятницу, 4 мая. Она рассказала, что у неё умерла сестра. Но когда именно женщина не уточнила, пишет «Слуцкий курьер».

Для констатации смерти ее 88-летней сестры была отправлена «скорая» и участковый. Но дверь никто не открыл. Несколько раз медики пытались попасть в квартиру, но тщетно.

Уже 5 мая в 2 часа ночи на место вызвали сотрудников Слуцкого РОЧС. Спасатели влезли в квартиру на 3-м этаже через окно. Пенсионерка спала рядом с кроватью, на которой лежало разлагающееся тело её сестры.

Она пояснила, что 20 апреля её сестре стало плохо.

«Больше мы от неё ничего добиться не смогли. В силу возраста женщина неадекватно воспринимала происходящее», — рассказал «Кур'еру» Андрей Давидович, следователь Слуцкого РОСК.

Сейчас судмедэксперты выясняют причину смерти умершей женщины, проводятся экспертизы.

 
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