Игорь Григорьев: «Россия была бы такой же засранкой, как и Индия»

Музыкант, основатель журнала OM и один из самых ярких мужчин России призывает соотечественников и не только придерживаться «правила дня».

– Отказывайтесь от пластика. От пластиковой музыки, еды, пластиковых людей, отношений. Начните с малого – исключите из своей жизни пластиковые пакеты, – пишет Игорь Григорьев у себя в Facebook.–Путешествуя по миру, я вижу, как бедность идет рука об руку со скотством. Чем беднее страна, тем больше она засрана. Несколько лет назад я ездил по Индии и чистую живую природу видел только там, куда не ступила нога индуса.

Учитывая, что этих ног почти полтора миллиарда пар, Индия это сплошь мусорка с неперерабатываемым дерьмом. О катастрофе трубит каждая утренняя газета, но индусам насрать. Буквально.

Поля с кустами из шелестящих на ветру пакетов, морской прибой с бурой пеной и бутылками из-под миринды я видел на юге России, куда часто ездил к маме. И вот что я вам скажу. Если бы нас было столько, сколько индусов, и жили бы мы не на семнадцати миллионах квадратных км, а на трех, как индусы, то Россия – уверяю вас – была бы такой же засранкой, как и Индия.

Переубеждать меня не нужно. Я много раз пересекал страну от Москвы до Таганрога на своей машине, и останавливался по дороге перекусить или по нужде, и видел, как за более-менее прибранным фасадом спрятаны от случайных глаз разруха и срач.

Я, в общем, понимаю эту прямопропорциональную зависимость бедности и невежества. Народу, которому приходится выживать, не до экосознания. Если бы волоколамские граждане не траванулись свалочным газом, то так и жили бы еще тысячу лет на этой свалке.

Будьте другими. Не смотрите по сторонам. Начните с себя. Пойдите сегодня в супермаркет с холщовой сумкой. У меня, например, есть несколько тряпичных, в которых мне продавали шмотки в магазине Оуэнса.

Поначалу я забывал брать сумку с собой. Привык к тому, что в магазине все свалят в пакеты, но потом повесил ее на виду в прихожей и теперь со своей сумкой в магазин все равно, что с ключами из квартиры.

Я не экоактивист, я не состою в Гринпис, я не экономлю воду из крана, я не выключаю свет в квартире в Час Земли. Я вообще не выношу слово «эко». Я ем ложками глютен и, как любой двуногий хищник, мясо животных. Я далек от совершенства, я обычный.

Все, что я хочу – меньше гадить.