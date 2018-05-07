На 26-летнюю жительницу Минского района завели дело за секс с подростком

Нашла в соцсетях и «на протяжении двух месяцев неоднократно вступала в связь».

Серьезными проблемами может обернуться сексуальная связь для жительницы Минского района. 26-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела.

На сайте милиции сказано, что «в оперативно-дежурную службу Минского РУВД поступила информация о том, что 26-летняя жительница Минского района вступила в сексуальную связь с подростком 15 лет». Кто сообщил в милицию об отношениях женщины, не укзаывется.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий» сотрудниками удалось выяснить, что «данная гражданка на протяжении примерно двух месяцев неоднократно вступала в связь с подростком, с которым познакомилась в социальных сетях».

Сейчас женщина находится под следствием. Возбуждено уголовное дело по части 1статьи 168 УК РБ (половое сношение с лицом заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста), санкция, которой предусматривает лишение свободы до 4 лет.