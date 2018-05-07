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Комментарии
07.05.2018
«Все эти годы она прислушивалась к каждому стуку в окошке — вдруг это Юра...»

Правозащитница Раиса Михайловская рассказала, как официальная делегация отвечала на вопрос об исчезнувших перед Комитетом против пыток ООН.

Об этом она написала в своем посте на Фейсбуке.

«Адская власть. 19 лет назад исчез Юрий Захаренко. Это имя сейчас для них, как красная тряпка на быка. Его пытаются забыть и не вспоминать нигде — просто изображают видимость расследования. 19 лет для них — это разумный срок расследования. И, чувствую, что это не предел.

19 лет Ульяна ждет и надеется. Она уже очень стара — 94 года. Силы уходят с каждым днем. Но все эти годы она прислушивалась к каждому стуку в окошке — вдруг это Юра... По словам племянницы Любы, которая ухаживает за ней, бабушка разговаривает с ним то ли во сне, то ли она где-то видит его...

На недавнем отчете государства перед Комитетом против пыток ООН эксперты задали несколько вопросов по исчезнувшим политикам, четко назвали их имена, попросили разъяснить ход расследования, имена виновных. Спросили, оказывается ли помощь родственникам и выплачена ли компенсация по случаю потери кормильцев.

Представители официальной делегации «забыли» ответить именно на эти вопросы. Просто «заболтали» тему своими ответами по торговле людьми (о чем никто и не спрашивал) и цитированием УИК. Адская власть!!!!»

Помнить всё: «Его закопали, как одного из самых опасных оппонентов»

 
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