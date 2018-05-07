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Комментарии
07.05.2018
Канделаки — о Путине: Так царь он нам или не царь?

Скандальная телеведущая по случаю инаугурации Владимира Путина и прошедших накануне акций протеста «Он нам не царь» выказала российскому президенту всю свою любовь.

Чего стоит только один заголовок, которым она сопроводила свой пост на «Эхо Москвы». «Так царь он нам или не царь?» задалась вопросом телеведущая и, судя по нижеизложенному, утвердительно отвечает на этот вопрос.

Предлагаем некоторые отрывки из этого текста: 

«Честно говоря, я уже не очень помню жизнь без Путина. Только детские страхи развала Союза, бандитизма, терроризма и неуверенности в завтрашнем дне таятся в подсознании, но все-таки большая часть моего становления уже полностью связана с ВВП, — пишет Тина Канделаки. — Мои дети вообще не помнят и не могут помнить жизнь без него, потому что они родились и выросли при нем.

…Мы при нем получили все: Олимпиаду, Крым, санкции, чемпионат мира, новый биполярный мир, который так пытаются выстроить на Западе как новую стену между нами и ними, и многое другое, за что нас каждую секунду обсуждают во всех мировых новостях.

Мы не вмешивались в их выборы, не травили Скрипаля, не принимали допинг, а они нас винят во всем как главное мировое зло.

…Европейские лидеры советуются друг с другом, как вести себя с Путиным, и те, кто поопытнее, уже предупреждают крикунов и печальников, что прямые оскорбления в адрес России ни к чему хорошему не приведут.

…Но какими мы стали при Путине? В чем мы стали первыми? Станем ли в ближайшие 6 лет? Вернём ли себе славу страны изобретателя, страны мирового кинематографа и театра, архитектурного стиля и технологий будущего?

И это может только Путин. Или не сможет тоже только Путин. Потому что мир готов считаться только с ним, противостоять только ему и договориться в итоге только с ним. Потому что он – историческая эпоха, которую будут вспоминать по Крыму, а не по «Телеграму». Поэтому я за Путина в ближайшие 6 лет.

Решение всех существующих проблем предстоит завершить именно ему. И хоть коррупция, дилетантизм, обскурантизм надоели уже даже мне, регулярно голосующей за ВВП, я верю в него. Потому что больше правда не в кого, поэтому, может, он и станет символом консервативных ценностей целого мира, не отнимая при этом наш шанс все-таки долететь до Марса первыми. А пока в «русском рэпе Владимир Путин», надежда на то, что мы с вами справимся, есть».

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