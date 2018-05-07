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Общество
07.05.2018
Минобороны измеряет стоимость салюта «не в долларах, а в бесценной памяти»

Журналисты «Еврорадио» поинтересовались у Минобороны, в какую сумму бюджета обходится салют? И вот что услышали в ответ…

— Я думаю, что стоимость салюта измеряется не в долларах, не в белорусских рублях, а в той бесценной памяти, которая символизирует единство и сплочение белорусского народа, — заявил пресс-секретарь Минобороны Владимир Макаров.

По его мнению, граждан вряд ли интересует такая информация.

— Дело в том, что на фоне испуганного террористами мира, на фоне разрывов реальных бомб, реальных крылатых ракет, в Беларуси если и звучат разрывы, так это звуки салюта. По моему мнению, большинство граждан нашей страны именно таким образом и оценивает эту символическую, важнейшую акцию, которая объединяет всех людей доброй воли. Если что и осталось у нас на постсоветском пространстве, это память о самом, возможно, важнейшем событии истории не только ХХ века. В нём зашифрованы ответы на очень многие вопросы века нынешнего, — отметил Макаров.

Впрочем, не все граждане согласились с позицией Минобороны.

Вот, что пишут комментаторы на сайте «Наша нівы»:

«Прыкарытная армія Лукашэнак толькі і здатна, што захішчаць жыхароў Драздоў і ладзіць ім салюты-забаўкі. Ніколі нашы продкі не азначалі павагу памёрлым салютамі і петардамі. Гэта сатанінска-савецкая прыдумка».

Известно, что праздничный салют состоится 9 мая в Минске и областных городах. В столице в этом году будет выпущено 30 залпов с шести огневых точек: в Парке Горького и в сквере имени Янки Купалы, у стелы «Минск — город-герой», в районе деревни Зацень, в аэропорту «Минск-1» и в военном городке в Уручье.

 
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