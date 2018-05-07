Ниже – только Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан. Место Беларуси в рейтинге «западности»

В очередной раз оказались «на дне» в международном рейтинге. Что это за рейтинг?

Исследовательский стратегический центр StrategEast опубликовал рейтинг «западности» постсоветских стран. Он рассказывает о шести проблемных областях: борьба с коррупцией, следование западному кодексу поведения бизнеса в постсоветской деловой среде, модернизация инфраструктуры, свобода негосударственной прессы и гражданского общества, прозрачность сферы энергетики и влияние руководства страны.

Рейтинг показывает западным инвесторам, насколько привлекателен бизнес-климат для них в той или иной стране.

Беларусь заняла 11 местоиз 14, набрав 31.5 баллов. К примеру, Эстония набрала в три раза больше, а Литва и Латвия опередили нас в два с половиной раза.

Что это значит для белорусов? То, что западные инвесторы насторожены в отношении нашей страны. Это будет мешать развитию бизнеса и предпринимательства в Беларуси и уменьшать возможные инвестиции в нашу страну. Также это влияет на то, насколько развивается сектор IT – почти все компании работают на западных инвесторов.