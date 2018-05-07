Минские власти запретили акцию «Бессмертный полк»

Которую организаторы все равно намерены провести 9 мая.

— Мы обратились с заявлением в Мингорисполком. К величайшему сожалению, в шествии колонны «Бессмертного полка» было отказано, — сообщил организатор акции в Минске, депутат Палаты представителей Беларуси 1-го созыва Валерий Драко, сообщает Sputnik.

Тем не менее, организаторы намерены провести акцию:

— В интернете есть мое официальное сообщение о том, что акция состоится. Нам не разрешили, но мы будем принимать участие в митинге на площади Победы. Мы решили для себя, что люди придут на праздник с портретами, и мы не можем их подвести, а потому должны привести их на площадь Победы, возложить цветы.