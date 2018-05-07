Вера Стремковская: «По утрам под моими окнами кричат чайки…»

Известный адвокат, которая давно переехала в Швецию, рассказывает о своих теперешних буднях.

– Вера Валентиновна, а вы часто бываете в Беларуси?

– Не была уже давным-давно, не получалось. И в ближайшее время не планирую поездку в Минск. Но сердце мое навсегда осталось в Беларуси, ведь все главные события моей биографии случились именно там.

– А как вы вообще решились на глобальные перемены? Вы уехали в Швецию 10 лет назад. Как за эти годы изменилась ваша жизнь?

– Мне кажется, человек чувствует потребность в совершении каких-то поступков. И все мы имеем некое задание, предопределенное свыше, свой путь. Когда человек понимает, что стоит на своем пути, он ощущает сильную поддержку свыше. Мне выпало счастье увидеть жизнь с разных сторон.

Теперь я могу посмотреть и на Европу, и на Беларусь с совершенно другой точки зрения. Да и на себя тоже. Та Вера Стремковская, которая была 25 лет назад, сильно отличается от Веры Стремковской сегодняшней. Я не стала лучше или хуже. Просто сейчас у меня совершенно другой взгляд на жизнь и происходящее вокруг.

Например, если раньше я не воспринимала многие вещи, их не было в моем календаре, на моей карте мира, то сейчас они присутствуют.

– Значит, вы были внутренне готовы к переменам, поэтому они и случились.

– Да, возникла какая-то потребность. И жизнь подтолкнула.

– Героиня одного известного фильма говорит: «После 40 жизнь только начинается...» А вам не страшно было уезжать и начинать все с нуля?

– Я считаю, лучше жалеть о том, что сделано, чем о том, что не сделано. У меня все сошлось: и ситуация, и жизненные обстоятельства, и желание дышать, видеть мир. Но все равно определенные сложности были. Никогда не бывает просто поменять среду обитания и пустить корни в стакане воды.

Это только в сказках все легко. Другая жизнь, другой язык, другая культура, другие люди. И полным-полно проблем – я имею в виду не только у меня, а вообще в стране.

– Ну да, многим кажется, что рай всегда где-то далеко.

– На самом деле абсолютно нет! Рай создаем мы сами. И я стараюсь в своем творчестве рассказать об этом.

– На «Амазоне» за 20 долларов сегодня можно купить вашу новую книгу «Как жизнь побеждает судьбу». Как я поняла, она очень автобиографична…

– Несмотря на то, что книга составлена из новелл, можно сказать, что это мои мемуары. Три первые новеллы – это три конкретных уголовных дела, которые стали очень значимыми в моей адвокатской карьере, одно из них – дело Василия Старовойтова.

А дальше – рассказ о том, что происходило со мной. Как проходили детство, юность, как я созревала как человек. Я описываю, как случилась перестройка, как прошли выборы президента, как я работала в Администрации президента. Там есть и любовная история, и другие ситуации, которые я переживала до отъезда из страны. Это и смерть московского адвоката, моего друга Станислава Маркелова, которого убили в Москве, и то, что происходило в Центре по правам человека, который я возглавляла.

Книга содержит ключевые моменты моей судьбы, которые я пытаюсь описывать уже с позиции моего теперешнего состояния. Это такой честный взгляд на то, что произошло со мной, со страной, с моими друзьями.

– Вера Валентиновна, а не скучаете по своей адвокатской работе?

– Скучаю, конечно! Очень! Это же была моя жизнь, мое состояние души. Я во сне часто вижу, как защищаю людей. И все переживаю, что мне лицензию не дали…

– Не пробовали заниматься адвокатской деятельностью в Швеции? У вас же свободный шведский…

– Язык я знаю хорошо, но все равно, чтобы работать адвокатом, нужно многие нюансы знать. Здесь совершенно другая система…

К тому же сегодня я научилась прислушиваться к себе. Человеку иногда нужна тишина, чтобы услышать жизнь и самого себя, оценить свое внутреннее состояние, понять свои желания. Об этом писал российский философ Григорий Померанц. Об этом говорится и в буддийской религии: человек должен оставаться в состоянии покоя, чтобы воспринимать жизнь с взвешенной и продуманной позиции, чтоб была возможность услышать то, что тебе говорит Бог.

А он говорит с тобой не в суете, не в шуме, не в бешеном ритме жизни. В жизни должны быть паузы. Мудрецы были правы: кто понял жизнь, тот не спешит.

Думаю, мое теперешнее восприятие жизни не менее ценно, чем все то, что происходило со мной в Минске.

– В Минске вы вели активный образ жизни: были одной из самых известных правозащитниц, появлялись на различных приемах, сами устраивали литературные вечеринки, презентовали сборники собственных стихов…

– Сегодня кто-то, прочитав мои рассказы, сможет лучше в себе разобраться, кого-то я смогу поддержать своими теперешними мыслями. Это не значит, что я перестала думать о людях и помогать им. Я просто делаю это другими способами и в другой форме. И мои стихи или рассказы, книги, которые издаю, должны сыграть свою роль и принести пользу людям.

Раньше у меня действительно был совершенно другой ритм жизни, другие задачи, с которыми я справлялась. А теперь я пытаюсь понять, можно ли быть счастливым человеком, если где-то заживо сгорают дети или в Сирии идет война, гибнут люди…

Мы все равно все едины на этой планете, и пока мы этого не поймем – будут и страшные войны, и страшные смерти. Человеку надо понять, что главное в жизни, зачем нам отмерены наши годы на земле…

– А что в вашей жизни сейчас главное?

– Состояться, понять себя, поддержать тех, кто в этом нуждается, и передать свои знания людям. На самом деле многие чувствуют себя одинокими, несчастными, не реализовавшимися…

Польский ксендз Твардовский в своей книге сказал: если Бог хочет с тобой говорить, он делает это устами другого человека. Главное – суметь услышать. Поверьте, в нужный момент вам всегда попадется человек, который скажет необходимые слова. Нужно лишь сделать правильный вывод. Мне жизнь всегда посылала таких людей.

Сейчас в жизни происходит много явлений, которые требуют взросления души, духовной зрелости. Это и создание искусственного интеллекта, роботов и так далее. Страшный выбор стоит перед человечеством: кто кого? Мир на грани третьей мировой войны. И спасти жизнь и землю могут не запреты, а именно душевная мудрость. Идея духовности может объединить общество, помочь выйти на новый уровень. Не патриотизм, не деление территорий, не национализм, не религиозный фанатизм, а именно духовность спасет мир!

– Четыре года назад у вас вышел сборник новелл о жизни в Европе на шведском языке. «Это попытка разобраться в том, куда движется Европа, куда стремится человек в своих душевных потребностях». Был резонанс?

– Этот сборник имел большой успех, до сих пор продается, есть в библиотеках.

В Швеции я повстречала много интересных судеб. При многих проблемах, которые здесь существуют, Швеция открыла для многих людей с тяжелыми судьбами возможность состояться. Некоторые, приезжая сюда, становятся просто потребителями: получают пособие и даже не хотят учить шведский язык. Но я не хочу никого осуждать, скажу о другом.

Была недавно на презентации книги одного знакомого писателя. Он – курд иранского происхождения, его отец – мусульманский мулла. Подражая отцу, он сам до 12 лет был очень верующим человеком. А потом вдруг осознал, что религиозность никак не помогает в жизни, его семья много молилась, но была страшно бедной. И стал социалистом, борцом за права человека, и прежде всего – за права женщин и детей.

В Иране он подвергался гонениям и вынужденно переехал в Швецию, а здесь издал книгу «Границы боли». Одно название чего стоит! Его боль в том, что он вынужденно покинул родину. И это чувство испытывают многие эмигранты, живущие вдалеке от своей страны.

Люди в Швеции очень открыты, отзывчивы. Но при этом здесь тоже есть свои границы, свои запреты, свои проблемы – как и в каждой стране.

– Вы хорошо зарабатываете на продаже своих книг?

– Чтобы зарабатывать, нужно быть писателем очень высокого уровня. Хотя моя книга довольно успешно продавалась, ее читают. Я провожу много разных встреч с читателями, презентаций…

– В Минске вы ходили на курсы французского языка. В соцсетях активно используете английский, свободно владеете шведским. Я так понимаю, языки даются вам легко.

– Я очень люблю французский язык и Францию, всю жизнь мечтала там жить! Но живу в Швеции…

– Мечты сбываются, главное – верить!

– Да, как говорят французы, мы не можем знать, что жизнь приготовила для нас…

Не скажу, что языки даются мне очень легко, особенно трудно переключаться с одного языка на другой. Да и думаю я все равно на русском…

– Вы по-прежнему работаете в районном отделе культуры, в библиотеке Гётеборга?

– Уже нет. Но меня привлекают время от времени для каких-то проектов. Эта работа дала мне возможность понять роль библиотеки в современном обществе. В Швеции библиотека становится местом социального общения, в первую очередь – для эмигрантов. При библиотеках есть и кружки, где шьют и вяжут одежду, даже кулинарят! В некоторых библиотеках напрокат выдают швейные машинки, планшеты.

В здешние библиотеки приходят распечатывать или ксерокопировать документы. Это уже не та библиотека, к которой мы привыкли, где тихо и все читают книги. Ничего подобного! Здесь все разговаривают, звонят по скайпу знакомым, шуршат принтеры и ксероксы.

– Если не секрет, чем вы сегодня зарабатываете на жизнь?

– Пишу книги, участвую в различных писательских проектах и программах. Выступление в библиотеках, участие в фестивалях – это все оплачивается.

– А как налажен ваш быт? Вы арендуете квартиру или дом?

– Дом, в котором я живу, находится рядом с парком, и ко мне под балкон прибегают большие коричневые зайцы – я их даже фотографирую. А по утрам под окнами кричат чайки – море не очень далеко от нас.

Я живу в квартире, которая находится в трехэтажном доме. Обставила ее мебелью из антикварного магазина.

– Звучит потрясающе!

– Здесь люди отдают свою старую, совершенно античную мебель в магазины секонд-хенд. В одном из таких я буквально за копейки купила мебель викторианского стиля, пианино, картины. Кстати, этот магазин я подробно описала в одном из своих рассказов.

В общем, я стараюсь описывать многие интересные события, что со мной происходят. Пишу об этом, чтобы люди понимали реальности жизни за границей, лучше узнавали другую культуру.

В Швеции тоже всего нужно добиваться своим трудом. Даются лишь возможности, которые можно использовать. А как – это уже зависит от вас самих.

– Вера Валентиновна, вы за эти годы совершенно не изменились. Какая-то неувядающая, волшебная красота!

– После 40 лет женщина выглядит так, как она себя ощущает. И на лицо выходят не годы, а внутреннее состояние. Очень важно, как человек себя чувствует, в каком состоянии находится. Для меня в жизни всегда важны были не цифры, а состояние души. Думаю, это отражается и в зеркале.

– У вас есть стихотворение «Счастье», где есть такие строки: «Счастье пахнет соленым морем, теплой волной, криком чаек над головой... Счастье пахнет тобой и мной». Я так понимаю, что в личной жизни вы счастливы?

– Действительно, я счастлива. Рядом со мной очень умный и добрый человек, который помогает переводить мои книги на шведский язык. Надо сказать, что он перевел Куприна и Бунина, так что я в хорошей компании…

Вера Валентиновна Стремковская долгое время жила и работала в Минске. Была создателем и руководителем Клуба духовной интеллигенции и Центра по правам человека.

Имеет несколько престижных наград в области защиты прав человека, а также является лауреатом международных литературных премий.

Член Союза белорусских писателей, член Союза писателей Швеции.