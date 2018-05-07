Как Тимати и Хирург наплевали на дресс-код к инаугурации Путина

Одиозные рэпер и байкер предпочли не менять свои образы даже для торжественной церемонии.

Снимок, сделанный 7 мая в центре Москвы, уже вирусно распространяется в сети. «Двое из ларца», «Вы не поверите, но Хирург смог наконец-то отделить шапку от головы», «Эта фотография многое объясняет. Просто Тимати и Хирург пришли вместе. Видимо, одевались тоже вместе», – комментируют пользователи.

Отметим, что накануне стал известен дресс-код к инаугурации Владимира Путина. Форма одежды была обозначена так: платье обычной длины, темный костюм, парадная военная форма.

Шутка дня об инаугурации Путина