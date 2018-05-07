«Моя хата с краю»: что скрывается под пресловутой белорусской толерантностью

Пресловутая «памяркоўнасць», которая так долго культивировалась как белорусское прочтение толерантности, на деле оборачивается равнодушием и даже враждебностью ко всему непонятному для «атомизированного» жителя страны.

«Цэнтр новых ідэй» в рамках спецпроекта «Зомби-идеи» продолжает «препарировать наиболее вредные мнения, засевшие в головах белорусов». Участники последней дискуссии замахнулись на один из столпов белорусской государственной мифологии — белоруса любят преподносить миру как мирного, незлобивого, памяркоўнага человека, терпимого ко всем мировым религиям, расам, взглядам, главное, чтобы они не нарушали мирный расцвет «синеокой».

Толерантность, по академическому определению, это — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению, согласие воспринять их даже в том случае, если они противоречат мировоззренческим установкам самого наблюдателя.

Как раз с этим в Беларуси большие проблемы, считают участники дискуссии и рассматривают привычный образ «гостеприимного белоруса» как лицемерный.

— Можно говорить о преломлении значения толерантности в обществе. В обывательском понимании толерантные белорусы — это те, которые терпят. Это, как мне кажется, одно из заблуждений. Толерантность — это о терпимости, но не о терпении в том смысле, когда тебе постоянно натирает обувь, но ты ее упорно носишь, а не покупаешь новую. И толерантность совсем не означает отсутствие или отказ от собственной точки зрения, отсутствие принципиальности, боязнь указать другим на их ошибки, — говорит председатель правления МОО «Гендерные перспективы» Ирина Альховка.

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