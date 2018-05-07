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Комментарии
07.05.2018
Латынина: «Победа в гибридной войне – это когда твое собственное население превращается в патриотических идиотов»

Российская публицистка про сегодняшнюю картину дня на родине и по периметру.

– Путин в этом смысле очень хорошо знает российскую историю, начиная с русско-японской войны и кончая чеченской войной, которая стоила такой популярности Ельцину, – рассуждает Юлия Латынина на Эхе Москвы. – И в этом смысле то, что вся Россия сейчас является заложником Чечни, именно поэтому у него такие хорошие отношения с Кадыровым, потому что, собственно, Кадыров позволяет Путину делать вид, что на Кавказе у нас всё нормально, мы там победили. Как за этот вид потом будет расплачиваться Россия в будущем, вообразить себе просто страшно, потому что придется расплачиваться. Но делать вид позволяется, можно.

Владимир Владимирович не хочет войны, он хочет пиар-войны, он хочет той самой гибридной войны, о которой здесь все стонут на Западе. И забывает одну очень простую вещь, которая заключается в том, что гибридную войну нельзя выиграть. Во время гибридной войны можно сделать массу гадостей своему противнику, но никаких ништяков, никаких плюсов ты от этого не получаешь, потому что как можно выиграть гибридную войну?

В результате нормальной две тысячи лет назад получались какие-то грабежи, золото, рабыни, пленные женщины, Брисеида как у Ахилла под Троей, потом получались какие-то приращения территорий.

Достижением чего является победа в гибридной войне? Ответ: теоретически вообще ничего. В ней нельзя победить. Единственное, что является победой в гибридной войне – это победа на внутреннем фронте, когда твое собственное население превращается в патриотических идиотов, которые смотрят по телевизору и слышат, что, оказывается, что наши противоракеты сбили 70 ракет из 100 американских – ура! Мы победили!

Латынина: «Наш Марс как-то все больше напоминает геену огненную»

 
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