Прадстаўнік Беларусі на «Еўрабачанні 2018» украінскі спявак Alekseev у эфіры з адкрыцця конкурсу ў Лісабоне распавёў вядучай, як па-беларуску будзе «поспех».

Вядучая задала прадстаўніку нашай краіны ўкраінскаму спеваку Alexeev простае пытанне:

– Teach me one word in Belarusian like a «good luck».

– Прывітанне! — адказаў спявак.