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Экономика
07.05.2018
Евгений Федоров
ЗВР Беларуси выросли до 7 миллиардов долларов. Но ненадолго

Уже скоро правительству придется заплатить по счетам.

Согласно данным Нацбанка, золотовалютные резервы за апрель выросли на 43 миллиона и превысили отметку в 7 миллиардов долларов. Такая позитивная динамика связана с поступлением средств от продажи на внутреннем рынке валютных облигаций, а также с ростом поступлений от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

При этом, вероятно, ЗВР Беларуси уже скоро могут резко уменьшиться, поскольку только на обслуживание внешнего долга в 2018 году потребуется около 2,6 миллиардов долларов.

Отметим, что основными направлениями денежно-кредитной политики на 2018 год предусмотрено поддержание золотовалютных резервов на уровне не менее, чем 6 миллиардов долларов.

 
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