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Общество
07.05.2018
Иван Жуковский, Газета.Ру
Хабенский: «Считаете, что тупые люди рядом с вами живут?»

Почему Константин Хабенский поспорил с журналисткой после показа «Собибора».

Актер на питерской премьере своего фильма «Собибор» о единственном успешном восстании евреев в нацистском концлагере в ходе Второй Мировой войны резко ответил журналистке, усомнившейся в способности массового зрителя понять этот фильм. Он спросил, считает ли журналистка, что рядом с ней «живут тупые люди». Женщина отказалась продолжать разговор «в таком тоне» и Хабенского проводили овацией.

Российский актер Константин Хабенский выступил в защиту отечественных зрителей на премьерном показе своего фильма «Собибор» в Санкт-Петербурге. Как сообщает ФАН, на сайте YouTube был опубликован видеоролик с отповедью Хабенского, набравший за сутки более полумиллиона просмотров.

Журналистка местного издания поинтересовалась у Хабенского, как он рассчитывает «достучаться» до зрителя, который придет на фильм «с поп-корном и кока-колой».

Хабенский взял микрофон, вскочил со стула и саркастично спросил у журналистки, из-за чего она волнуется и понимает ли, какие люди живут рядом с ней.

«Что вас волнует, скажите пожалуйста? Вы что считаете, что тупые люди рядом с вами живут? Скажите мне, кто с вами живет рядом? О чем вопрос, скажите?», — ответил артист.

Хабенский подчеркнул, что ему «кровно интересен вопрос», и реагирует он «живо», заданный женщиной. Она ответила, что ее волнует, чтобы зрители «не хрустели поп-корном» во время фильма.

Актер еще раз попросил журналистку объяснить, чего она боится, но она отказалась «продолжать дискуссию в таком тоне».

Хабенский также заявил: «мы должны создать взлетную полосу — я по другому даже не могу назвать эту историю — мы так боимся всего, мы так любим Голливуд, мы так любим черт знает что — давайте думать о том поколении, которое мы выращиваем, давайте думать о том, с чем и кем мы общаемся – и кто о нас будет заботиться через какое-то время <…> ребята, иначе это все [бесполезно]».

Публика проводила актера со сцены бурными аплодисментами.

Кинофильм «Собибор» стал дебютом Константина Хабенского как режиссера. RT сообщает, что картина основана на реальных событиях и рассказывает о единственном успешном восстании заключенных в нацистском концентрационном лагере в годы Второй Мировой войны. Восстание и побег произошли в середине осени 1943 года и было возглавлено советским лейтенантом Александром Печерским, роль которого сыграл Хабенский.

Мировая премьера «Собибора» прошла в конце апреля в Варшаве. Хабенский подчеркнул, что столица Польши была принципиально выбрана как место для премьерного показа — ведь концлагерь «Собибор» был расположен именно на территории Польши, сообщает НСН.

В интервью РИА «Новости» Хабенский заявил, что его фильм «в первую очередь – о людях; кумачи и полотна он отодвинул в сторону», попытавшись рассказать историю в «таких, мягко говоря, некомфортных обстоятельствах, как пребывание в лагере по уничтожению людей».

Хабенский подчеркнул, что ему было важно «пофантазировать и показать подробности человеческой жизни, <…> цепляющейся, пытающейся выжить». Именно на подробностях строятся истории людей, заявил режиссер-дебютант.

После проката «Собибора» Хабенский решил вернуться на актерскую стезю. Кроме того, он подчеркнул, что не ставил перед собой задачи сделать кино историческое и политическое.

«Я ставил задачу сделать фильм, который эмоционально воздействует на зрителей. Это очень важно. Какую бы тему мы ни брали, будь то Вторая мировая война, будь то история каких-то спортивных сражений, будь то научное изобретение, если это рассказано с холодным носом, и если меня, сидящего в зрительном зале, это не затрагивает никак, кроме раздражения — почему со мной так разговаривают, почему не подключают мои чувства к этой истории — тогда грош этому цена», — поделился Хабенский.

Также он добавил, что любая история, в том числе, связанная со Второй мировой войной и лагерями смерти, должна рассказываться «честно, чувственно, эмоционально».

«[Фильм] воздействует на зрителя, то я думаю, что дальше уже, в зависимости от воспитания, от человеческих качеств, люди сами зададут себе вопросы», — подчеркнул артист.

Кроме того, Константин Хабенский отметил, что не пытался узко передать характер Александра Печерского, возглавившего бунт и побег.

«Я стараюсь все-таки делать собирательный образ. Этот образ — собирательный. Это образ советского человека, который в какой-то момент перерождается в просто человека», — заявил Хабенский.

При этом декорации фильм были воссозданы с точностью — по схемам расположения концлагеря. После восстания нацисты сровняли лагерь с землей, засадив поле деревьями.

Также съемочная группа консультировалась с теми узниками, кто сумел выжить в восстании и дожить до наших дней.

 
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