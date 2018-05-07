.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Хабенский: «Считаете, что тупые люди рядом с вами живут?»
«Белорусы будут биты, а, может быть, даже измордованы»
Азаренко в Мадриде: «Не представляете, как я счастлива вдыхать европейский воздух»
Министр экономики: зарплаты в Беларуси не будут повышать «любой ценой»
Где Беларусь идет на рекорд по экспорту
Главный тренер белорусской команды матом объяснил, почему она проиграла
На хлебозаводе в Кричеве зарплату выдают кукурузными палочками?
На акции «Он вам не царь» в Москве были снайперы
Глава СК — о гибели рядового, погибшего от выстрела танкового пулемета в Уручье: виновные определены
Белорусский бизнес показал осторожный оптимизм: результаты опроса
Жираф Джеральд убил оператора во время съемок в Африке
Обложка дня. «Химическое оружие. Россия скрывает яд»
Социальные платежи: Беларусь спасет революция подходов
Как прописан дресс-код для гостей инаугурации Путина. Фотофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Главный тренер сборной Беларуси по хоккею плеснул бензина в огонь
Сколько получали вожди КПСС и простые граждане?
Сдала с потрохами. Подольская рассказала, чего Лукашенко ей советовал не делать с «москалями»
«Дрозды» в ярости: Беларусь вчистую проиграла Франции
Как белорусов вернули в 1994 год

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Крик души: «Как лохов всю страну разводят и посмехаются»
Шендерович: «Подонкам дали карт-бланш на массовое уличное насилие»
Новый сезон сериала «Позорище»? На старте чемпионата мира по хоккею сборная Беларуси потерпела разгромное поражение
Шведы объяснились по поводу фрикаделек
Чем можно себя порадовать, если стать некурящим (инфографика)
Иосуб: «Белорусы десятилетиями живут в условиях, когда все и всегда сильно дорожает»
Скоро эти мошки могут быть по всей стране: «Просто настоящие вампиры!»
Романчук: «В каждом городе Беларуси должны стоять памятники не палачам и VIP-распорядителям чужого, а Предпринимателю»
Безнадега точка бай, или Что мы знаем о трех районах Беларуси, где очень мало платят
Сравниваем цены. Что можно было купить на 5 рублей (50 тысяч старыми) до деноминации и сегодня
Одна скромная цифра, которая подвела нескромного Лукашенко
Еще один косяк Лукашенко во время послания-2018
«Там нет такого напряжения». Белорусская школьница рассказала о своей учебе в США
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Ногами, руками и дубинкой». В Бресте экс-сотрудника милиции судят за избиение двух задержанных
Замечательные дома белорусов: соседи президента по Острошицкому городку
Экс-ідэолаг Замяталін учыніў скандал у «Еўраопце»
«Голодные игры» в минском магазине: масло вырывали друг у друга из рук
Маевка под Солигорском прошла под бело-красно-белым небом
Сара едет! На Гавайи
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Спорт
07.05.2018
Михаил Миронович
«Белорусы будут биты, а, может быть, даже измордованы»

6 мая на чемпионате мира по хоккею состоялись шесть матчей. Половина из них закончились разгромами.

Австрия — Россия — 0:7 (0:3, 0:3, 0:1)

Латвия — Финляндия — 1:8 (0:3, 0:2, 1:3)

Корея — Канада — 0:10 (0:2, 0:6, 0:2)

Впрочем, в ряде матчей шла упорная борьба.

Швеция — Чехия — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Словакия — Швейцария — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Германия — Норвегия — 4:5 Б (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Турнирная таблица группы А, в которой выступает сборная Беларуси, после двух туров выглядит так:

Команда Очки
1 Россия 6
2 Швеция 6
3 Швейцария 5
4 Франция 3
5 Чехия 2
6 Словакия 1
7 Австрия 1
8 Беларусь 0

Следующий матч сборная Беларуси проведет с россиянами. Безусловными фаворитами в этом противостоянии являются наши соперники. Таково мнение букмекеров, готовых выплатить за каждый поставленный на победу белорусов рубль более 20, если это случится. А российский хоккейный обозреватель Максим Лебедев сухие цифры расцветил следующим комментарием:

«Главный вопрос, стоящий на повестке дня: следует ли считать сборную Беларуси приличным соперником для сборной России?

Очевидно, что белорусы привычно загнали себя за Можай, там вывелись в чистое поле и приставились лбом к стенке. Понятно, что против шведов белорусов «тут не стояло», но после крупного поражения от французов, которых россияне чуть раньше порвали на ветошь, навевают разные нецензурные мысли о перспективах белорусского хоккея…

Понятно, что в матче с Россией братья-белорусы лягут костьми и будут грызть не только лед, но и борта, но вряд ли им это поможет. Со слабыми командами наша сборная, слава богу, научилась разбираться, не перенапрягаясь, а к сильным сборным нынешнюю Беларусь невозможно причислить даже в пьяном угаре.

Таким образом, белорусы будут биты, а, может быть, даже измордованы».

Что ж, посмотрим. Матч Беларусь – Россия начнется 7 мая в 17.15.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:1)
Главное
Как Путин не послушал уроженца Беларуси, и что из этого вышло
Главный контролер: «Глубже копнули и нашли в овраге 3 тысячи тонн доломитовой муки»
Почему Беларуси до социально-ориентированного государства – как до луны
Собчак: «Эти власти точно будут стрелять по толпе, теперь у меня сомнений в этом нет»
Помнить всё: «Его закопали, как одного из самых опасных оппонентов»
Падчерица Александра Глеба: я понимала, что мне не дадут победить на «Мисс Беларусь»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY