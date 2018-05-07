6 мая на чемпионате мира по хоккею состоялись шесть матчей. Половина из них закончились разгромами.

Австрия — Россия — 0:7 (0:3, 0:3, 0:1)

Латвия — Финляндия — 1:8 (0:3, 0:2, 1:3)

Корея — Канада — 0:10 (0:2, 0:6, 0:2)

Впрочем, в ряде матчей шла упорная борьба.

Швеция — Чехия — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Словакия — Швейцария — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Германия — Норвегия — 4:5 Б (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Турнирная таблица группы А, в которой выступает сборная Беларуси, после двух туров выглядит так:

Команда Очки 1 Россия 6 2 Швеция 6 3 Швейцария 5 4 Франция 3 5 Чехия 2 6 Словакия 1 7 Австрия 1 8 Беларусь 0

Следующий матч сборная Беларуси проведет с россиянами. Безусловными фаворитами в этом противостоянии являются наши соперники. Таково мнение букмекеров, готовых выплатить за каждый поставленный на победу белорусов рубль более 20, если это случится. А российский хоккейный обозреватель Максим Лебедев сухие цифры расцветил следующим комментарием:

«Главный вопрос, стоящий на повестке дня: следует ли считать сборную Беларуси приличным соперником для сборной России?

Очевидно, что белорусы привычно загнали себя за Можай, там вывелись в чистое поле и приставились лбом к стенке. Понятно, что против шведов белорусов «тут не стояло», но после крупного поражения от французов, которых россияне чуть раньше порвали на ветошь, навевают разные нецензурные мысли о перспективах белорусского хоккея…

Понятно, что в матче с Россией братья-белорусы лягут костьми и будут грызть не только лед, но и борта, но вряд ли им это поможет. Со слабыми командами наша сборная, слава богу, научилась разбираться, не перенапрягаясь, а к сильным сборным нынешнюю Беларусь невозможно причислить даже в пьяном угаре.

Таким образом, белорусы будут биты, а, может быть, даже измордованы».

Что ж, посмотрим. Матч Беларусь – Россия начнется 7 мая в 17.15.