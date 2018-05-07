Помнить всё: «Его закопали, как одного из самых опасных оппонентов»

19 лет назад исчез экс-министр МВД Юрий Захаренко.

Юрий Захаренко родился 4 января 1952 года в городе Василевичи Речицкого района Гомельской области. Срочную службу проходил на Балтийском Флоте. Окончил Волгоградскую высшую школу МВД СССР (1977), Академию МВД СССР (1987). Работал следователем в Светлогорске, Гомеле, начальником следственного отдела, заместителем начальника управления внутренних дел Гомельского облисполкома (с 1977). Заместитель начальника Межрегионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД СССР (с 1991). Начальник Следственного управления, затем Следственного комитета МВД Беларуси (с 1992). Министр внутренних дел Республики Беларусь (1994-1995). Генерал-майор.

Был похищен вечером 7 мая 1999 года недалеко от собственного дома. Расследование похищения, которое велось государственными следственными органами, не принесло результатов. Правозащитники считают, что он был похищен по политическим мотивам.

Семья Юрия Захаренко, жена, две дочери и внуки, живут в Германии, где получили политическое убежище.

Почти десять лет назад «Салiдарнасць» попросила поделиться воспоминаниями о пропавшем политике его соратников и близких. Предлагаем избранное из архива: что тогда сказал Владимир Бородач, бывший командир бригады спецназа в Марьиной Горке:

— Есть две версии того, почему Захаренко сняли с поста министра. Первая принадлежала самому Юрию Николаевичу. Он неоднократно повторял, что Лукашенко требовал от него выполнения любого приказа, даже если нужно было бы стрелять по людям, в то время как Захаренко был готов действовать только по закону.

Вторую версию озвучивали в кулуарах. Согласно ей, между Захаренко и управделами президента Иваном Титенковым разгорелось соперничество, и Лукашенко отдал предпочтение Титенкову. Честно говоря, лично я больше склоняюсь ко второй версии. Видимо, уйдя в оппозицию, Захаренко захотел отомстить за проигрыш в кулуарной борьбе за близость к телу. Но все же, Юрий Николаевич был ближе к патриотам, чем к политиканам.

Мы познакомились с Захаренко месяца через два после его отставки с поста министра внутренних дел. В «Народной Воле» вышла моя статья, и Юрий позвонил и предложил мне встретиться. Я сам в 93-м ушел в отставку по политическим мотивам, был членом «Згуртавання беларускіх вайскоўцаў», которое тесно сотрудничало с политическими партиями, поэтому мы быстро нашли общий язык. И начали действовать вместе — руководили организацией охраны оппозиционных мероприятий, работали над созданием «Союза офицеров Беларуси», который должен был объединить патриотов из МВД и КГБ, разделяющих общедемократические ценности.

Инициаторы создания «Союза офицеров Беларуси» — слева направо: Владимир Бородач, Юрий Захаренко, Валерий Костко

Заявления о вступлении в Союз написали несколько десятков человек, но, к сожалению, в 1999-м стало понятно, что на то время это неосуществимая затея. Захаренко как лидер должен был обеспечивать своих людей, но ресурсов у него не было, и он понимал, что может подставить пошедших за ним людей. К тому же пик политической борьбы прошел в 1996-м, и все постепенно затухало.

Захаренко был с точки зрения политических взглядов человеком многогранным — сотрудничал и со спикером Верховного Совета Семеном Шарецким (это мы, кстати, в 1996-м принесли в Конституционный суд из парламента подписи депутатов по импичменту президенту), и с Геннадием Карпенко, и с Михаилом Чигирем. Захаренко никогда не говорил, что хочет стать президентом — все-таки Карпенко и Гончар были сильнее его. Зато как второй номер он был ярким и желанным для любого первого лица. Он был волевой личностью, мог использовать свое бывшее влияние, и при этом был достаточно осведомлен, что необходимо в политических интригах.

В последний раз мы встретились с Юрием Николаевичем в день его исчезновения — утром 7 мая. Обсудили слежку, которая за ним велась, и пришли к выводу, что ему ничего не угрожает. Считается ведь, что открытая слежка — лучшая охрана.

Но в час или два ночи мне позвонила его жена и сказала, что Юрий домой не вернулся. Мы с соратниками организовали поиск — но безуспешно. Все что удалось выяснить — в 23 часа он поставил машину и направился к своему дому, который находился в метрах 900 от стоянки. По дороге его схватила группа из 3-4 человек, бросила в машину и увезла в вечность.

Мне смешны политики, которые ждут, когда им принесут власть. Захаренко таким не был, и его закопали — как одного из самых опасных оппонентов.

Куда делась кассета с записью пыток Захаренко, или 7 мыслей о похищении политика