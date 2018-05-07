Азаренко в Мадриде: «Не представляете, как я счастлива вдыхать европейский воздух»

6 мая белорусская теннисистка Виктория Азаренко стартовала на турнире в Мадриде с призовым фондом более 6 миллионов евро. До этого на протяжении без малого года она не могла покидать США из-за тяжбы с бывшим бойфрендом по поводу опеки над сыном Лео.

– Вы не представляете, как я счастлива вдыхать европейский воздух, есть европейскую еду и все остальное, – сказала теннисистка журналистам. – Я играю в Риме. Я играю в Париже. Я играю на Мальорке. Я играю на Уимблдоне. Это мой график на следующие несколько месяцев.

Лео очень нравится здесь. Мадрид — очень красивый город, и здесь много развлечений для детей. Это замечательно. Мы были на многих детских площадках, шоу, невероятных шоу в парке. Это бесплатно. И это прекрасно.

На крыльях вдохновения Виктория Азаренко, которая на момент старта турнира в мировом рейтинге находилась на 99-й позиции, одержала победу над сербкой Александрой Крунич (52) – 6:3, 6:3. Следующей соперницей белоруски станет чешка Каролина Плишкова (6).

Александра Саснович (55) в первом круге нанесла поражение американке Даниэль Коллинз (45) – 7:5, 6:2. Теперь нашей землячке предстоит померяться силами с эстонкой Анетт Контавейт (29).

А вот Арина Соболенко (47) неожиданно проиграла еще одной представительнице США Бернарде Пере (98) – 4:6, 6:2, 3:6.