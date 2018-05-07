Зачем Щеткина купила байк-амуницию. Фотофакт

Вице-спикер Совета Республики Марианна Щеткина в субботу возглавила женский мотопарад. Мероприятие организовал женский мотоклуб AnGirls, существующий при «Белорусском союзе женщин».

— Давайте говорить честно, давно я не ездила на мотоцикле. Но надо сказать, конечно, это определенный драйв, свобода, это дорога, это то, что объединяет сегодня девушек, которые приехали на это мероприятие, — цитирует известную чиновнику Наша Нiна.

Отметим, в рамках 12-й в мире и второй в Беларуси акции JUST RIDE женский мотоклуб AnGirls в Международный день мотоциклистки провел мотопарад. После парада девушки выехали колонной по Минску.

В акции принимали участие девушки как из белорусских, так и зарубежных клубов. TUT.BY зафиксировал, как все это происходило:

Фото Евгений Ерчак

Напомним, неделей ранее в Минске был открыт байкерский сезон, одним из главным героев которого стал старший сын президента Виктор Лукашенко.