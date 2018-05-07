Где Беларусь идет на рекорд по экспорту

Важной составляющей конкурентоспособности является тот факт, что этот товар не облагается вывозными таможенными пошлинами.

Переориентация поставок белорусских битумных смесей на Нидерланды, которая произошла в прошлом году, продолжает позитивно сказываться на доходах от экспорта этой продукции.

В прошлом году битумные смеси (битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий) оказались среди лидеров белорусского экспорта по динамике: их объем вырос в 4,8 раза с 84,4 млн до 405,8 млн долларов. Динамику этому направлению белорусского экспорта придала переориентация с британских покупателей на компании с регистрацией в Нидерландах. Практически весь объем экспортных смесей в прошлом году отправился в эту страну – на сумму 377,2 млн долларов.

В начале этого года темпы экспорта битумных смесей в Нидерланды продолжили расти. По данным Национального статистического комитета Беларуси, в январе-феврале 2018 года отгрузки этого товара в целом увеличились на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 93,3 млн долларов. В Нидерланды поставки битумных смесей выросли на 56,3% до 93,1 млн долларов – это всего в два раза меньше, чем составил в эту же страну объем экспорта Беларуси нефтепродуктов (175,6 млн долларов).

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