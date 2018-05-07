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Спорт
07.05.2018
Михаил Миронович
Главный тренер белорусской команды матом объяснил, почему она проиграла

6 мая состоялись три матча чемпионата Беларуси по футболу.

«За нашей тренировкой подсматривали из-за кустов»

Динамо Мн – Шахтер – 0:0

Хозяева не смогли забить Андрею Климовичу, который еще в прошлом году играл за столичный клуб.

Торпедо-БелАЗ – Динамо Бр – 2:0 (В.Климович, 49, Мышенко, 80)

Зато другой Климович, Владислав, одурачил Александра Гутора, ранее защищавшего «рамку» минского «Динамо», а ныне играющего за брестское. Спастись гостям не удалось: БелАЗ в воскресенье безжалостно «переехал» финалиста Кубка.

Ислочь – Неман – 1:2 (Комаровский, 52, с пенальти – Жуковский, 34, с пенальти, Януш, 62)

Никита Букаткин: «Если не порадуем вас забитыми голами, то всей командой пойдем на Жданы продавать сухари»

Клуб из Минского района, наконец, забил на своем поле, но болельщиков это не осчастливило. Хозяева потерпели первое поражение в чемпионате.

После финального свистка случился «третий тайм». Сперва на поле вспыхнула потасовка, а затем главный тренер гродненцев Игорь Ковалевич врезал правду-матку на пресс-конференции (цитируется по «Прессболу»):

— Букаткину нужно идти семечками торговать. А лучше — женскими прокладками. Потому что провоцировал всю игру. Вроде из Солигорска я его брал (полузащитник играл за новополоцкий «Нафтан» в ту пору, когда новополоцкий клуб тренировал Ковалевич – прим.ред.) — мужиком был, а сейчас стонет, плачет…

Однако это была только присказка. Сказка началась, когда слово взял главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский:

— После 70-й минуты у меня сложилось впечатление, что мы играем при Советском Союзе где-то на выезде, там, ближе к кавказским странам. Я понимаю, что есть футболисты жесткие, каким, например, в свое время был главный тренер «Немана», но чтобы подлые…

Такую подлость делать! Считаю, здесь судья, которые ищет миллиметры эти, когда все видят: идет навес — и бьет локтем с такой силой, что просто переламывает Холодинскому нос пополам. Вы увидите этот нос — это просто… Это красная карточка и пенальти!

Но самое главное — перед этим был момент, когда игрок, имея желтую карточку, сзади сносит Холодинского: это железная желтая карточка! Он хочет дать ему желтую, но вспоминает, что у него уже есть — и не дает.

Я вообще не понял, где мы играем! А потом говорят: да вы некрасиво себя ведете, да вы ругаетесь… Нет, я буду сидеть сложа руки, а меня будут прибивать и прибивать! Считаю, что внаглую (стучит кулаком по столу).

Это красная карточка и пенальти! Сначала он должен был дать желтую… Хорошо, прощает. Тут же со штрафного просто ломает человека. И четвертый судья мне опять говорит: вы чего ругаетесь? Ну так если видно, б.., что он ломает ему нос… Чего я ругаюсь?! Да, если честно, я вообще в шоке, б..!

Что мне надо сделать? Сидеть, а мы меня будете долбить. Мне лично за это стыдно — за то, что у нас здесь творится.

Только давайте, чтобы не воспринималось это так: мол, ополчились на нас все, Жуковский проиграл — и все… Мы покажем этот момент беспредельный! Как человек бьет исподтишка (переходит на крик). Он не мужчина, б.., потому что нормальные пацаны бьют лицом к лицу, спереди. А исподтишка, эти грузинские замашки, не должны проходить в чемпионате Беларуси, понятно?!

Ну такой беспредел: просто подойти и чуть ли не вынести мозги. Сейчас его в больницу повезу. А он, судья, не видел…

В борьбе, говорят, выиграли. В борьбе «Неман» не выиграл у нас, на… (стучит по столу). И надеюсь, не выиграет ни-ког-да, б…! В борьбе именно. А исподтишка — да, короли они. В этом вы выиграли, вопросов нет. Все, спасибо».

Однако позднее в инстаграме Жуковский кардинально пересмотрел взгляды на игру:

— Гродно, с победой. Георгий Кантария, по тебе был не прав. Саня Холодинский, надеюсь, твой нос заживет после перелома. Ну и у нас, как говорится, кто кого любит, тот того и чубит…

Турнирная таблица на данный момент выглядит так:

1.БАТЭ – 15 (после 5 матчей)

2.Динамо Мн – 14 (6)

3-5.Слуцк – 11 (6)

3-5.Витебск – 11 (6)

3-5.Торпедо-БелАЗ – 11 (6)

6.Неман – 9 (6)

7.Днепр – 8 (5)

8.Ислочь – 7 (6)

9.Луч – 7 (6)

10.Шахтер – 6 (6)

11.Динамо Бр – 6 (6)

12.Торпедо – 5 (6)

13.Смолевичи – 3 (6)

14.Гомель – 3 (6)

15.Минск – 3 (6)

16.Городея – 3 (6)

Шестой тур завершится 7 мая. В понедельник «Днепр» попытается на своем поле остановить победное шествие БАТЭ.

 
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