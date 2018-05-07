Падчерица Александра Глеба: я понимала, что мне не дадут победить на «Мисс Беларусь»

Конкурс «Мисс Беларусь-2018» завершился, но страсти вокруг него еще не улеглись. Одна из участниц шоу Настя Губаревич прокомментировала результаты в инстаграме.

Самый известный белорусский футболист Александр Глеб, женившись во второй раз, обзавелся не только супругой, но и очаровательной падчерицей. Неудивительно, что Настя Губаревич решила попытать счастья на «Мисс Беларусь». Однако девичьи надежды оказались грубо растоптаны.

«Расстроена ли я? – написала Губаревич в инстаграме. – Да!

Эти три недели были очень важными для меня! Волнительными. У меня появилась такая поддержка в вашем лице, услышала столько приятных слов, которые вселили уверенность и веру, что я могу достойно выступить и оказаться победительницей в одной из номинаций!

На сцене я почти не волновалась, а старалась получать удовольствие от этого незабываемого процесса. Чувствовала огромную поддержку зала, что внушало мне определенную уверенность.

Наверное, это был не мой день! Я понимала, что моя персона будет вызывать пристальное внимание у всех, так как у меня особенный и легендарный, мною очень любимый отчим, который для меня как папа! Поэтому в душе я надеялась на победу, но понимала, что мне ее не дадут. Считала, что этот факт мне помешает, но не ожидала, что настолько сильно!

Падчерица Глеба не завоевала ни один титул! Но ничего! Я получаю столько тёплых слов поддержки в свой адрес, от которых слезы сами льются из глаз! И вот это для меня самое ценное!Спасибо вам всем!!!Всех очень люблю».

Можно, конечно, списать всё на обиду проигравшей. Однако, по нашему субъективному мнению, Настя Губаревич действительно была одной из самых эффектных участниц финала «Мисс Беларусь-2018». Впрочем, вполне вероятно, что для красавиц на этом конкурсе установлены самые разные параметры, и некоторым из них падчерица Александра Глеба действительно не соответствует…

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