Как Путин не послушал уроженца Беларуси, и что из этого вышло

7 мая состоится очередная инаугурация президента России. Фоном для старта четвертого (или пятого – смотря как считать) срока Владимира Путина станут международная изоляция, экономические проблемы и безжалостно подавляемые протесты.

В этой связи вспоминается разговор, состоявшийся между хозяином Кремля и уроженцем деревни Вишнево, расположенной в Воложинском районе. Шимон Перес и Владимир Путин шесть раз встречались только в 2013-2016 гг. Однажды между ними состоялся разговор, о котором многолетний лидер Израиля поведал журналисту Дэвиду Сэмюэльсу. Интервью было опубликовано в журнале Tablet на следующий день после смерти Переса.

Речь шла о том, что Израиль стремится в будущее – и живёт среди соседей, глядящих в прошлое. Дошли до Китая, лидер которого спрашивал совета Переса – и тот сказал: «Ты должен решить, кто ты – дающий или берущий. Величайшая ошибка – брать что-то силой. Величайшая мудрость – что-то отдавать».

«Кстати – о берущих», – сменил тему журналист. И спросил Переса о президенте России, который «играет по устаревшим правилам, устремлённым в прошлое», «переоснастил свою армию, потом съел Крым, потом съел восточную часть Украины, а теперь бомбит Сирию с баз, расположенных в Иране». «И если бы вы спросили Путина, кто сегодня влияет на крупнейшие события, он бы ответил: я влияю», – продолжал журналист.

«А вы беседовали с Путиным?» – прервал собеседника Перес. И, получив отрицательный ответ, рассказал.

«Я и Путин – очень хорошие друзья, – начал Перес. – И я передам вам вкратце содержание одного из наших последних разговоров.

Я сказал ему: «Вам 63 года – мне 93 года. Скажите, что вы хотите достичь в ближайшие 30 лет? За что вы боретесь? Вы надеетесь нагадить Америке?

Он говорит: «Нет».

Америка хочет часть России? Нет. У вас есть проблемы в переговорах с Обамой?

Он говорит: «Почему вы спрашиваете?».

Я сказал: послушайте, я не шпион, как бы там ни было – скажите мне.

Он говорит: «А вы как думаете?»

И я сказал: Америка победит, и неважно, что вы будете делать.

«Почему?» – спросил он.

Потому, что они удачливые, а вы – нет.

Я рассказал ему больше. Что видит утром американец, когда просыпается? На юге – Мексика, и они принимают мексиканцев в своей стране. На севере – Канада, и они лучшие в мире друзья. А справа и слева – рыба в воде.

О чём должен беспокоиться Обама? Вот вы: вы просыпаетесь утром, и что у вас есть? Япония, Китай, Афганистан? Бог мой! Они знают, что у вас огромные земли, а вы не даёте им и пяди. Вы владеете 20 процентами пресной воды – и ничего не даёте. Поэтому, что когда в Сибири растает снег, первое, что вы увидите, будут китайцы. Потому что на востоке множество китайцев, но не так много русских.

Второе, что я сказал ему: у Америки наилучшее соотношение между площадью земель и числом людей. А у вас – наихудшее. Двадцать миллионов квадратных километров. Бог мой! А вот чего у вас нет – это людей. Ваши люди гибнут. Не обманывайте себя аплодисментами и тем, что люди говорят. Они не простят вас. Почему продолжительность жизни русских – 62 года, а американцев – 82 года?

А потом я сказал ему: вы ведёте себя, как царь. Я сейчас очень откровенен. Я сказал: что делали цари? Они развивали два города – Санкт-Петербург и Москву как витрины. Там вы найдёте всё, что захотите. А остальная Россия – как Нигерия, занесённая снегом. Люди у вас умирают. Вы не даёте им жизни. Думаете, они простят вас?

Почему Америка – великая? – спросил я его. Потому что они – из отдающих. Почему в Европе проблемы? Потому что они – из берущих. Америка даёт – и люди думают, это потому, что она щедрая. А я думаю, что она мудрая. Отдавая, ты создаёшь друзей. Самые выгодные инвестиции – заводить друзей.

Америка имела мужество принять план Маршалла, огромный кусок своего ВВП они отдали умиравшей Европе. И таким образом они показали, что это – лучшая инвестиция в мире.

Нет ни одной европейской страны, которая не побывала бы империей: Франция, Британия, Португалия – все. И что случилось? Они были выброшены и ушли ни с чем. Англия, величайшая империя от восхода до заката, все океаны, а милые мирные индийцы выкинули их и не оставили им ничего, кроме трёх маленьких островов, и они не знают, что с ними делать.

Поверьте мне, сказал я Путину, враги и вражда – самая большая растрата в жизни. Вы инвестируете в глупость».

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что российский и израильский лидеры действительно неоднократно беседовали: «Путин очень дорожил возможностью обменяться мнениями с Пересом. В этом контексте, да, такие разговоры были неоднократно».

Но мудрость патриарха осталась невостребованной хозяином Кремля. Путин продолжает бороться с Западом, а не с внутренними проблемами России. Тем самым он обрекает свою страну на участь «Нигерии, занесенной снегом»…

Надо было прислушаться к старому умному еврею.

Шимон Перес: «Ведь я же тебе не нравлюсь, правда?»