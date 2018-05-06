На хлебозаводе в Кричеве зарплату выдают кукурузными палочками?

О том, что работникам частично выдают зарплату изделиями хлебозавода, сообщила в Facebook местная жительница.

По ее словам, работники предприятия подтверждают, что им давали зарплату частично деньгами, частично хлебом и палочками, однако никто открыто комментировать ситуации не хочет, так как боится потерять работу, которой и так нет.

На хлебозаводе информацию опровергли, сообщает Белсат. В бухгалтерии сообщили, что об оплате труда хлебом не слыхали:

– Первый раз слышу, что мы зарплату выплачиваем кукурузными палочками и хлебом. Мы зарплату выдаем деньгами. В интернете раздувают. У нас можно по договору брать продукты из магазина, но это не вместо заработка, а добровольно. Или берешь деньгами, или покупаешь в магазине то, что хочешь.