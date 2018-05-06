Собчак: «Эти власти точно будут стрелять по толпе, теперь у меня сомнений в этом нет»

Почему несанкционированные протесты стоит считать героическими.

Экс-кандидат в президенты РФ высказалась в Instagram на следующий день после многочисленных акций протеста в России: «Он нам не царь», за которыми последовали массовые и брутальные задержания.

«Тактика власти не разгонять согласованные митинги, даже более многочисленные (как митинг за свободу Telegram) и, следовательно, казалось бы, «опасные» для власти, и при этом жестоко, с дубинками и вывернутыми руками подростков, разгонять несогласованные – лицемерна и абсолютно преступна. Вчерашний день показал, что подростки готовы выходить, зная, что против них применят насилие... И совершенно аморальны разговоры в провластных телеграм-каналах о том, что «на западе еще жестче разгоняют».

Это неправда. Там разгоняют жестче, когда «жестче» ведет себя толпа. Но кто здесь громил машины, витрины? Кто кидался камнями в полицию?

Совершенно очевидно, что изначально была дана команда вести себя именно так – жестоко и беспощадно по отношению к митингующим. А еще и новинка - «казаки в разгоне», которые якобы тоже представляют какое-то гражданское общество.

Все это огромная ошибка власти: избитые студенты и молодежь – чьи-то дети, внуки, и даже если родители не разделяют их взглядов, такую несправедливость они не стерпят. И так мы очень скоро можем сползти к силовому противостоянию всех против всех.

Считаю ли я уличный несогласованный протест в современной России героическим? Да, безусловно.

Можно ли вообще «не разрешать» такие акции? Нет, нельзя. Это противозаконно, люди имеют конституционное право на протест!

И теперь самый главный вопрос: нужно ли эскалировать такой протест ради смены режима? Я очень боюсь, что эти власти точно будут стрелять по толпе, теперь у меня сомнений в этом нет, будут жертвы, насилие. Революционный сценарий предполагает приход к власти кого-то, кому мы все должны будем безоговорочно поверить, что он использует политическую абсолютную власть на демократизацию системы, а не на создание очередной личной власти.

Но есть сегодня кто-то кому вы готовы так доверять, чтобы пойти на жертвы самим или смириться с жертвами соседей, друзей?

Лично я всегда выступала за эволюционные изменения, менее интенсивные, но зато менее рискованные, за то, чтобы мы все вместе просвещали и образовывали сами себя и весь народ, которого оболванили.»