Почему Беларуси до социально-ориентированного государства – как до луны

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
На хлебозаводе в Кричеве зарплату выдают кукурузными палочками?
На акции «Он вам не царь» в Москве были снайперы
Глава СК — о гибели рядового, погибшего от выстрела танкового пулемета в Уручье: виновные определены
Белорусский бизнес показал осторожный оптимизм: результаты опроса
Жираф Джеральд убил оператора во время съемок в Африке
Обложка дня. «Химическое оружие. Россия скрывает яд»
Социальные платежи: Беларусь спасет революция подходов
Как прописан дресс-код для гостей инаугурации Путина. Фотофакт
«Маці 328» працягваюць галадоўку ў вёсцы Востраў: «Глядзім на фота дзяцей. Гэта дае сілы».
Крик души: «Как лохов всю страну разводят и посмехаются»
Шендерович: «Подонкам дали карт-бланш на массовое уличное насилие»
Чарговая журналістка БТ парушыла ў эфіры правілы дарожнага руху. Фотафакт
«За нашей тренировкой подсматривали из-за кустов»
Сдала с потрохами. Подольская рассказала, чего Лукашенко ей советовал не делать с «москалями»
Лукашенко посетил конкурс «Мисс Беларусь». Без галстука. Колю тоже не взял
Новый сезон сериала «Позорище»? На старте чемпионата мира по хоккею сборная Беларуси потерпела разгромное поражение
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
4 невероятных прозрения. Лукашенко и Кобяков обнаружили то, чего раньше в упор не замечали
Яркий пример того, что чиновник и обычный белорус видят цены по-разному
Класковский: «Лукашенко пошла карта»
Как минчанка попала в рабство в Турции: «Я носила с собой нож: боялась, что на меня нападут»
Вопрос дня: «Куда будут приезжать туристы и зачем? Купаться в море с фекалиями?»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Шведы объяснились по поводу фрикаделек
Азербайджанский след «Полонеза»
Чем можно себя порадовать, если стать некурящим (инфографика)
Иосуб: «Белорусы десятилетиями живут в условиях, когда все и всегда сильно дорожает»
Скоро эти мошки могут быть по всей стране: «Просто настоящие вампиры!»
Доигрались в проституток. Лидчанки попались на том, что не удовлетворили клиента
Романчук: «В каждом городе Беларуси должны стоять памятники не палачам и VIP-распорядителям чужого, а Предпринимателю»
Безнадега точка бай, или Что мы знаем о трех районах Беларуси, где очень мало платят
Сравниваем цены. Что можно было купить на 5 рублей (50 тысяч старыми) до деноминации и сегодня
Одна скромная цифра, которая подвела нескромного Лукашенко
Еще один косяк Лукашенко во время послания-2018
«Там нет такого напряжения». Белорусская школьница рассказала о своей учебе в США
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Ногами, руками и дубинкой». В Бресте экс-сотрудника милиции судят за избиение двух задержанных
Замечательные дома белорусов: соседи президента по Острошицкому городку
Экс-ідэолаг Замяталін учыніў скандал у «Еўраопце»
«Голодные игры» в минском магазине: масло вырывали друг у друга из рук
Маевка под Солигорском прошла под бело-красно-белым небом
Сара едет! На Гавайи
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
06.05.2018
Лера Василькова
Почему Беларуси до социально-ориентированного государства – как до луны

Все познается в сравнении.

Авторы Telegram-канала «ЪЪ» изучили несколько докладов Всемирного экономического форума и сделали попытку найти самое социально-ориентированное государство.

В последующем списке первая цифра – сколько часов проводит гражданин страны на работе в среднем в год; в скобках – сколько процентов от средней зарплаты в стране составляет средняя пенсия.

Мексика – 2225 часов (30%)

Южная Корея – 2030 часов (45%)

Россия – 1980 часов (38%)

Израиль – 1890 часов (75%)

Литва – 1885 часов (70%)

США – 1780 часов (50%)

Хорватия – 1720 часов (130%)

Канада – 1700 часов (55%)

Дания – 1400 часов (80%)

Нидерланды – 1420 часов (100%)

Германия – 1360 часов (53%)

«Салiдарнасць» решила дополнить список, взглянув на данные по Беларуси.

Средняя зарплата за март: 926,8 рублей.

Средняя пенсия по возрасту (с учетом майского повышения): 340,6 рублей.

Минтруда и соцзащиты РБ постановлением №73 утвердило расчетную норму рабочего времени на 2018 год: для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье это – не более 2 016 часов.

Таким образом, выходит:

Беларусь – 2016 часов (37%)

Как известно, белорусские власти второй десяток лет утверждают, что строят социально-ориентированное государство. При этом элементарное сравнение (пусть даже с погрешностью) наглядно подтверждает, что Беларуси почти до всех стран из верхнего списка (кроме России и Мексики; Южная Корея со своей средней зарплатой в 3350 долларов не в счет) – как до луны.

 

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.5 (оценок:2)
Главное
Почему Беларуси до социально-ориентированного государства – как до луны
Собчак: «Эти власти точно будут стрелять по толпе, теперь у меня сомнений в этом нет»
Как белорусов вернули в 1994 год
Картинка всеохватного символизма, и почему Саратов может спать спокойно
Главный тренер сборной Беларуси по хоккею плеснул бензина в огонь
Парижский музей современного искусства открыл двери для нудистов: голыши довольны
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY