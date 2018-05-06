Почему Беларуси до социально-ориентированного государства – как до луны

Все познается в сравнении.

Авторы Telegram-канала «ЪЪ» изучили несколько докладов Всемирного экономического форума и сделали попытку найти самое социально-ориентированное государство.

В последующем списке первая цифра – сколько часов проводит гражданин страны на работе в среднем в год; в скобках – сколько процентов от средней зарплаты в стране составляет средняя пенсия.

Мексика – 2225 часов (30%)

Южная Корея – 2030 часов (45%)

Россия – 1980 часов (38%)

Израиль – 1890 часов (75%)

Литва – 1885 часов (70%)

США – 1780 часов (50%)

Хорватия – 1720 часов (130%)

Канада – 1700 часов (55%)

Дания – 1400 часов (80%)

Нидерланды – 1420 часов (100%)

Германия – 1360 часов (53%)

«Салiдарнасць» решила дополнить список, взглянув на данные по Беларуси.

Средняя зарплата за март: 926,8 рублей.

Средняя пенсия по возрасту (с учетом майского повышения): 340,6 рублей.

Минтруда и соцзащиты РБ постановлением №73 утвердило расчетную норму рабочего времени на 2018 год: для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье это – не более 2 016 часов.

Таким образом, выходит:

Беларусь – 2016 часов (37%)

Как известно, белорусские власти второй десяток лет утверждают, что строят социально-ориентированное государство. При этом элементарное сравнение (пусть даже с погрешностью) наглядно подтверждает, что Беларуси почти до всех стран из верхнего списка (кроме России и Мексики; Южная Корея со своей средней зарплатой в 3350 долларов не в счет) – как до луны.