Глава СК — о гибели рядового, погибшего от выстрела танкового пулемета в Уручье: виновные определены

Виновные в несчастном случае, в результате которого погиб Дмитрий Удод, определены и будут привлечены к ответственности, сообщил, находясь в Бресте, председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

Дмитрий Удод. Фото из соцсетей

Дело о гибели солдата находится в активной стадии расследования.

— Нами уже определен механизм этого несчастного случая, что произошло с ним. Мы это квалифицируем как несчастный случай, но виновные лица определены, они будут привлечены к ответственности, — отметил глава СК, сообщает TUT.BY. — Увы, но иногда нарушение техники безопасности приводит к таким трагическим случаям. Я думаю, что мы обязательно проинформируем общественность, когда будет предъявлено обвинение.

Ранее ряд информационных ресурсов сообщал, что погибший рядовой Удод проходил свидетелем по делу другого погибшего военнослужащего Александра Коржича. Глава СК опроверг данное утверждение.

— Это неправда, — прокомментировал он.

Напомним, 4 апреля стало известно о гибели военнослужащего, проходившего срочную службу в 120-ой Отдельной Механизированной Бригаде, которая находится в минском районе Уручье.

По данным Минобороны, «в ходе плановых занятий по огневой подготовке на огневом городке 120 отдельной механизированной бригады военнослужащими срочной военной службы, входившими в экипаж БМП, были нарушены меры безопасности при действиях при вооружении боевых машин».