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Экономика
06.05.2018
TUT.BY
Белорусский бизнес показал осторожный оптимизм: результаты опроса

Нынешнее экономическое положение больше половины предприятий оценили нейтрально, то есть как ни плохое, ни хорошее. 34,5% бизнесменов считают свое экономическое положение хорошим и 11,5% — плохим.

Об этом говорится в исследовании состояния малого и среднего частного бизнеса в Беларуси в 2018 году, подготовленном Исследовательским центром ИПМ.

Эксперты отмечают, что оценка текущего экономического положения заметно изменяется по годам в положительную сторону соответственно изменениям в экономике в целом. К примеру, в 2015-м году плохим называли свое положение 29,8% опрошенных, в еще более сложном 2011-м — 35,9%.

«В то время как изменение в экономическом положении своего предприятия респонденты оценивают в среднем положительно, изменение состояние экономики оценивается отрицательно. Это может означать улучшение положения сектора малого и среднего предпринимательства относительно экономики в целом и увеличение его вклада в основные экономические показатели», — констатируют авторы исследования.

Настолько оптимистичная оценка изменения экономического положения предприятий наблюдалась только в опросе 2014 года, на фоне быстрого роста потребительского спроса в 2013-м и первой половине 2014-го. «Вероятно, рост внутреннего спроса во второй половине 2017 года также стал важной причиной улучшения экономического положения сектора малого и среднего предпринимательства, в отличие от, например, 2015 года, когда восстановление сектора шло за счет экспортно ориентированных предприятий», — предполагают авторы.

Улучшение экономического положения предприятий проявилось в росте продаж и увеличении занятости. Но так как рост носит во многом восстановительный характер, он не сопровождался значимым ростом инвестиций.

По данным опроса, 40,2% предпринимателей ставят себе целью расширение бизнеса, а 57,4% бизнесменов сконцентрированы на сохранении достигнутого уровня развития. Сокращать бизнес собираются 2,5% опрошенных, даже несмотря на то что за прошедший год экономическое положение ухудшилось у пятой части предприятий.

Более трети предприятий (38,4%) получили кредит за прошедший год, что намного больше, чем в предыдущие годы. Это считают следствием улучшения доступности кредитования: о высоких ставках как о преграде для получения кредита ответило небольшое количество респондентов.

Условия ведения предпринимательской деятельности, по мнению относительного большинства бизнесменов, остались без изменений. Ухудшение отметили 32% респондентов, а улучшение — 22,4%.

К наиболее значимым внешним барьерам для развития бизнеса опрошенные предприниматели отнесли:

    высокие ставки налогов — 54,8%;

    изменчивое законодательство (в том числе налоговое) — 50,9%;

    высокие процентные ставки — 45,2%;

    обременительные административные процедуры (лицензии, сертификация, проверки и пр.) — 43,3%;

    неравные условия деятельности по сравнению с госпредприятиями — 36,9%.

Из предпринятых правительством шагов по улучшению бизнес-климата наиболее положительными были оценки действий по приданию контрольной деятельности предупредительного характера и ставка на профилактику (45,2% респондентов ответили, что данные меры в целом положительно повлияли на их бизнес).

Действия по ликвидации административных барьеров в целом положительно оценили 34,2%, при этом 50,6% посчитали, что они пока никак не повлияли на их бизнес (это объясняют вступлением в силу либерализационного декрета № 7 только в конце февраля). В то же время только 28,5% респондентов положительно оценили деятельность правительства по обеспечение однозначно трактуемого законодательства, повышение качества подготовки нормативных актов.

В наибольшей степени предприятия ощущают неравные условия ведения бизнеса по сравнению с государственным сектором в следующих сферах деятельности: отношение контролирующих органов, на это указало 46,9% опрошенных, доступ к кредитным ресурсам — 32,8%, условия получения разрешений и лицензий — 31,2%.

В целом эффективность диалога бизнеса и власти более половины (51,6%) бизнесменов оценивают нейтрально, 36,9% говорят о том, что она скорее низкая и 11,5% — о том, что она скорее высокая.

В отношении преодолимости внешних барьеров для развития бизнеса среди бизнесменов в основном распространено оптимистичное мнение — преодолимыми их считают 74,8% представителей малого и среднего бизнеса.

Распространенность коррупции бизнесмены оценили как относительно невысокую — ее значительное распространение отмечают 13,4% респондентов. В то же время низкий уровень распространения коррупции отмечают более половины представителей бизнеса.

Наибольшее распространение, по мнению бизнеса, имеет такая форма коррупции, как откаты при получении государственных заказов (13,7%). В качестве основных инициаторов коррупции участники опроса в основном называют как госслужащих, так и представителей бизнеса одновременно — такой вариант ответа выбрали 16,4% респондентов. При этом 13,9% ответивших считают, что коррупцию в основном инициируют госслужащие.

Наиболее актуальными для современной Беларуси проблемами представители бизнеса считают:

    большое количество убыточных предприятий — 64,8%;

    рост цен — 64,5%;

    низкий уровень доходов населения — 50,1%;

    чрезмерную бюрократизацию — 37,7%;

    алкоголизм — 35,2%;

    безработицу — 30,1%.

В исследовании участвовали только малые и средние предприятия, из них: 72,4% размером от 15 до 50 человек, 13,9% — от 51 до 100 человек и 13,7% — от 101 до 250 человек. До 1996 года было основано 18,1% предприятий, с 1997 по 2004 год — 24,5%, с 2005 по 2009 год — 24,3% и с 2010 по 2018 год — 33,2% предприятий. Членами предпринимательских союзов являются 10,7% участников опроса.

 

 
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