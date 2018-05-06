Картинка всеохватного символизма, и почему Саратов может спать спокойно

Отмечает, комментируя фотографию блогера Ильи Варламова, обозреватель Артемий Троицкий.

«Менты, заломив руки, тащат парня-оппозиционера; народ стоит в тенечке, сидит за столиками и щелкает мобилами, девушки болтают по телефону… И над всем надпись: «ГРАБЛИ», – пишет известный обозреватель на Эхе Москвы.

Дополним, что это одно из более чем полутора тысяч задержаний, которые произошли накануне в России во время акций протеста «Он нам не царь», организованные сторонниками Алексея Навального накануне инаугурации Владимира Путина.

Многочисленные фотофакты подтверждают, что силовики действовали брутально, а также задерживали стариков и детей.

«Саратов может спать спокойно», – комментируют фото в сети.