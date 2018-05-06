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06.05.2018
Салiдарнасць
Парижский музей современного искусства открыл двери для нудистов: голыши довольны

Дворец Токио впервые устроила «день открытых дверей» для тех, кто желает осмотреть коллекцию музея, не стесняя себя одеждой.

Фото несет иллюстративный характер

Мероприятие для натуристов-любителей искусства было проведено в первую половину дня в субботу и привлекло в общей сложности 161 посетителя. Прибыв во Дворец Токио, расположенный в 16-м округе Парижа, неподалеку от Трокадеро, посетители могли оставить всю свою одежду в гардеробе и в течение нескольких часов погулять по музею в обществе таких же обнаженных визитеров, сообщает ВВС.

После этого музей открыл двери и для обычных, одетых посетителей.

Ассоциация нудистов Парижа приветствовала новое начинание.

В прошлом году мэрия французской столицы уже выделила для нудистов особую зону в парке Венсенский лес на востоке города.

- Ментальность меняется, - заявил в интервью агентству Рейтер Жульен Клод-Пенегри, директор Ассоциации нудистов Парижа по связям с общественностью. - Нудисты преодолевают барьеры, табу и мешающие внутренние запреты.

Как пишет местная пресса, мероприятие прошло с большим успехом у мужчин и женщин «в костюмах Адама и Евы».

Отметим, что в Мюнхене уже много лет в центре города огромный кусок земли отведен для нудистов в Английском саду (English Garden). В Беларуси – негласным местом сборов для нудистов являлся один из пляжей на Минском море, но в последние годы правоохранители отслеживают, чтобы белорусские натуристы там были в купальных костюмах.

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