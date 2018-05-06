В Бресте снова в знак протеста «покормили голубей»

В воскресенье около 80 человек вышли на площадь Ленина в знак протеста против строительства неподалеку от областного центра аккумуляторного завода.

Как сообщает TUT.BY, местные активисты встречаются на главной городской площади каждое воскресенье с 25 февраля. Нынешний протест проходил в традиционном «завуалированном» формате.

Как и ранее, люди не разворачивали транспарантов и не озвучивали лозунгов. Собравшиеся стояли на площади группами, кормили голубей и обсуждали вопрос строительства предприятия в свободной экономической зоне «Брест».

Присутствовавший на акции один из активных участников протеста, блогер Александр Кабанов сообщил, что, по его впечатлениям, недовольство жителей города строительством завода нарастает:

— То, что люди на площади Ленина кормят голубей (в знак протеста) нигде не анонсируется. Нет никаких призывов, а люди все равно приходят. Для меня это говорит о том, что если меня посадят на сутки, то люди все равно выйдут. Не мы руководим процессом, уже сам процесс руководит нами. Людям не нужно никакой команды. Они сами выходят высказать свою позицию.

Через некоторое время после завершения акции на площади стало известно о задержании трех ее участников. Среди них активисты Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Дмитрий Андросюк.

Из Instagram @narodny_reporter: Дмитрий Андросюк

Как напоминает портал, возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Вопросом строительства обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ.

Главное, что волнует людей, — это оценка воздействия на окружающую среду. Однако проведенная до начала строительства экспертиза показала, что «негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека незначительно», а «ввод проектируемых объектов в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия». Противники строительства ставят под сомнение эти данные.

22 февраля инициативная группа подала в Администрацию президента обращение с требованием приостановить строительство завода, под которым подписались свыше 36 тысяч человек.