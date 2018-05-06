Крик души: «Как лохов всю страну разводят и посмехаются»

Известный предприниматель хлестко высказался после двух поражений сборной Беларуси на старте чемпионата мира по хоккею.

— Стыдобище. И не просто стыдобище. В кубе, — пишет Виктор Горбачев у себя в Facebook. — …И чем дальше — тем страшнее. Как с экономикой. Так и с хоккеем. Как с подсчетом голосов на выборах.

Куда не плюнь — ж*па! И не просто — полная и бесповоротная. Днище. А за ним еще и падение глубже. Это — стабильность. Стабильность управления. Всем. Куда не сунут нос — там и провал. А сунут во все щели.

…Кто виноват? Да тунеядцы всей страны и виноваты. Не власть же?!

Как стыдно-то. Живешь один раз то. И понимаешь. Как лохов всю страну разводят и посмехаются. Хоть в лоб — хоть по лбу… И когда уж нажрутся-то «баблом»?

А завтра? А завтра на всех экранах — будут нагибать и искать крайних. Как всегда. Для картинки.

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