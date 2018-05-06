Как белорусов вернули в 1994 год

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Крик души: «Как лохов всю страну разводят и посмехаются»
Домрачеву назвали идеальной белоруской. Реакция Кочановой бесценна
Шендерович: «Подонкам дали карт-бланш на массовое уличное насилие»
Чарговая журналістка БТ парушыла ў эфіры правілы дарожнага руху. Фотафакт
«За нашей тренировкой подсматривали из-за кустов»
В воскресенье похолодает. Но ненадолго
В Пинске бесправник совершил наезд на 2-летнюю девочку
9-ы дзень галадоўкі. Агляды мэдыкаў, званкі сыноў з калёній, «перадача» ў Чачню Кадыраву
В России десятки тысяч вышли на антипутинские акции «Он нам не царь»
Вложился в малую родину. Топ-менеджер Потанина купил фабрику в Беларуси
Сдала с потрохами. Подольская рассказала, чего Лукашенко ей советовал не делать с «москалями»
Лукашенко посетил конкурс «Мисс Беларусь». Без галстука. Колю тоже не взял
Замечательные дома белорусов: соседи президента по Острошицкому городку
Новый сезон сериала «Позорище»? На старте чемпионата мира по хоккею сборная Беларуси потерпела разгромное поражение
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
4 невероятных прозрения. Лукашенко и Кобяков обнаружили то, чего раньше в упор не замечали
Яркий пример того, что чиновник и обычный белорус видят цены по-разному
Класковский: «Лукашенко пошла карта»
Как минчанка попала в рабство в Турции: «Я носила с собой нож: боялась, что на меня нападут»
Вопрос дня: «Куда будут приезжать туристы и зачем? Купаться в море с фекалиями?»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Азербайджанский след «Полонеза»
Чем можно себя порадовать, если стать некурящим (инфографика)
Иосуб: «Белорусы десятилетиями живут в условиях, когда все и всегда сильно дорожает»
Скоро эти мошки могут быть по всей стране: «Просто настоящие вампиры!»
Доигрались в проституток. Лидчанки попались на том, что не удовлетворили клиента
Романчук: «В каждом городе Беларуси должны стоять памятники не палачам и VIP-распорядителям чужого, а Предпринимателю»
Безнадега точка бай, или Что мы знаем о трех районах Беларуси, где очень мало платят
Сравниваем цены. Что можно было купить на 5 рублей (50 тысяч старыми) до деноминации и сегодня
Одна скромная цифра, которая подвела нескромного Лукашенко
Еще один косяк Лукашенко во время послания-2018
«Там нет такого напряжения». Белорусская школьница рассказала о своей учебе в США
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Экс-ідэолаг Замяталін учыніў скандал у «Еўраопце»
«Голодные игры» в минском магазине: масло вырывали друг у друга из рук
Маевка под Солигорском прошла под бело-красно-белым небом
«Я женщина в мужском теле». Андрогин рассказал, каково быть не таким, как все
Сара едет! На Гавайи
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Зацепило!
06.05.2018
Кирилл Иванов
Как белорусов вернули в 1994 год

Зацепило! Такое ощущение, что мы снова стоим на краю той самой пропасти.

Цены, зарплаты, работа и коррупция — темы, судя по частоте упоминаний в последнее время, наиболее волнующие главу государства.

Вот и в четверг на совещании по решению актуальных вопросов социально-экономического развития Александр Лукашенко распорядился поднять зарплаты, подчеркнув, что «мы не можем в черном теле держать народ».

А накануне был уволен министр энергетики Владимир Потупчик — якобы за покровительство созданию незаконного семейного бизнеса.

Еще раньше, во время субботника, руководитель страны убеждал белорусов, что оснований для роста цен нет.

Слушая подобные заявления, словно в машину времени попадаешь, которая переносит тебя десятилетия назад — прямиком в 1994-й. Точнее, в середину июня 1994-го, когда была опубликована предвыборная программа кандидата в президенты Александра Лукашенко. Читаем ее и находим следующее.

Коррупция

«Преступность и коррупция порождаются самим государством, которое не способно регулировать общественные отношения и отвечать за состояние дел. Главным направлением борьбы с преступностью станет наведение жесткого порядка прежде всего в самой государственной машине. (…)

Коррупция – это угроза и политической, и экономической безопасности государства. Это полное разложение государственного аппарата и абсолютная потеря управления государственным сектором экономики».

Цены

«Рост цен исключает нормальное функционирование экономики, производительный труд теряет смысл в условиях, когда сверхвыгодной становится спекуляция. (…)

Стабилизация цен будет осуществляться путем установления государственного контроля за ценообразованием, чтобы исключить рост прибыли за счет повышения цен; предоставления права контроля за ценами на потребительские товары и услуги общественным организациям и их поддержкой со стороны государства» (привет из сегодня, когда в Федерации профсоюзов Беларуси создана группа, которая мониторит цены на продуктовые товары).

***

Предвыборная программа молодого кандидата называлась «Отвести государство и народ от пропасти». С тех пор Лукашенко занимает пост главы государства пятый срок подряд. И ближе к шестому ощущение того, что мы снова стоим у той самой пропасти, только нарастает.

Можно иронизировать по поводу слов о народе, который держат в черном теле, но факт остается фактом: Беларусь сегодня — одна из самых бедных стран региона. Половина районов страны зарабатывает в среднем 300 долларов.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)
Главное
Заико: «Только белоруски будут иметь специальность чесальщиц и мотальщиц. Это очень эротично!»
Латынина: «Наш Марс как-то все больше напоминает геену огненную»
Главный тренер сборной Беларуси по хоккею плеснул бензина в огонь
Сколько получали вожди КПСС и простые граждане?
Как марксизм воздвиг на пьедестал Левиафана
11 ироничных, зато честных комиксов о бывших
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY