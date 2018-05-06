Латынина: «Наш Марс как-то все больше напоминает геену огненную»

Известная публицистка – о любимых потайных войсках Путина.

— Новость дня — это, конечно, массовые акции в 90 городах России по призыву Навального и массовые задержания на этих акциях, — комментировала Юлия Латынина в субботу вечером на Эхе Москвы. — И впервые мы видим, кстати, в действии «пятую колонну», любимые потайные войска Путина, вот всю эту «Молодую гвардию», нодовцев, казаков каких-то, НРЗБ, которые помогали задерживать протестующих – вот тех самых шахтеров и трактористов, которые вернулись с Донбасса и стройными рядами влились в ряды защитников власти.

Это очень известная тема. Эта тема известная по всему миру. Самый известный ее пример – это коричневорубашечники Гитлера. Но было бы несправедливо сваливать всё на Гитлера, поскольку это уже вообще, как я уже сказала, достаточно стандартный прием таких полудиктатур, которые хотят получить все преимущества, возможности вооруженного разгона протеста, не имея при этом никаких минусов.

Это то же самое, как красные директора в начале 90-х и олигархи. У них везде убытки были в одном месте, а центр прибыли был в другом месте. Очень популярны такого рода paramilitary во всяких латиноамериканских режимах, в частности, мы видим, как они были задействованы для избиения протестующих в Венесуэле режимом сначала Чавеса, а потом вот этого водителя автобуса Мадура.

Мы видим, что такие же титушки – там, собственно, они и получили свое нынешнее российское название – были у Януковича. Януковичу они не помогли.

Если говорить о большей древности, то очень любили христиане в IV, V веке такие отряды. Когда они начали приходить к власти, то христианские императоры делали вид, что когда избивают язычников и разрушают египетские храмы, это тоже делают некие добровольцы. Называлось барабаланы. Теоретически эти как раз братья, которые должны были помогать страждущим, лечить больных. Вот эти парабаланы, когда они действовали непосредственно под руководством, скажем, префекта претория — ну, бывает, — они, собственно, и громили языческие храмы, и большинство языческих храмов в Азии как раз было разгромлено такими людьми.

Из недавних примеров также приходит на ум Сальвадор Альенде, у которого тоже были такие же боевики, они назывались МИР, «Левое революционное движение», их возглавлял племянник Сальвадора Альенде. Они тоже били всяких «богатеньких Буратино». Но, как вы понимаете, Сальвадор Альенде ну никак не контролировал этого племянника.

Точно так же наша власть сейчас говорит, что она не контролирует всех этих шахтеров, всех этих «пригожинских», всех этих трактористов, всех этих прекрасных людей, которые то в американские выборы вмешивались, то в Фейсбуке гадили, то вот сейчас помогают полиции, обтягивают памятники оранжево-черной ленточкой.

Но, конечно, главная проблема власти заключается в том, что, в общем-то, эти люди, мы понимаем, они не готовы умирать за Путина. Пить за Путина, грабить за великую Россию, избивать безнаказанно они готовы.

Это, конечно, совершенно поразительный момент, потому что когда власть хотя бы теоретически утрачивает монополию на насилие, – почему же нормальная власть этого не любит? Потому что вот есть бандиты – бандиты рискуют. Есть полицейские – они хотя бы чисто теоретически охраняют закон.

Когда вы бандитов ставите на место полицейских, то есть когда вы, с одной стороны, даете людям возможность реализовать свои худшие инстинкты безнаказанно, быть садистами безнаказанно, безнаказанно избивать, безнаказанно убивать протестующий народ и знать, что за это точно не будет ничего; что вот плеснуть зеленкой Навальному в лицо, и ничего точно от этого не будет, даже если покажут по телевизору, — то тем самым вы выносите, конечно, наверх самые худшие человеческие инстинкты. Тогда у вас получается вместо демократии реально дерьмократия, потому что у вас получаются самые человеческие низы в виде тех людей.

И кроме того, люди, которые идут в эти отряды, особенно в нашей стране, — это люди, которые не могли реализоваться ни в каком другом месте, которые, извините, даже в «Газпром» не смогли поступить, чтобы воровать. Это уже, действительно, с бензоколонок. Это люди, которым хочется прогреметь и которые не имеют абсолютно никаких способов реализоваться.

Шендерович: «Подонкам дали карт-бланш на массовое уличное насилие»

…Число задержанных растет. И знаете, я зашла на republic.ru, замечательный сайт, и там рядом стоит: «НАСА отправила к Марсу модуль InSight. Он займется изучением марсотрясения и состава планеты», — это международные новости, и российские: «Задержаны уже 350 человек». Кому марсоход, а кому Путин.

Я думаю, конечно, что они нарочно поставили, потому что, в конце концов, НАСА – это не такая большая новость. Но это специальный контраст, чтобы посмотреть, как живет открытый мир и куда он летит на Марс и на какой Марс летим мы, потому что наш Марс как-то все больше напоминает геену огненную.