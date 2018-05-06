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Общество
06.05.2018
Салiдарнасць
Домрачеву назвали идеальной белоруской. Реакция Кочановой бесценна

Часть программы конкурса «Мисс Беларусь» организаторы посвятили белорусскому спорту.

Ведущий с помощью подсказок жюри «нарисовал» портрет идеальной белорусской женщины. В итоге получилось изображение Дарьи Домрачевой.

Tribuna.com отмечает, что реакция олимпийской чемпионки бесценна. Мы же считаем, что намного ярче была реакция главы Администрации президента Натальи Кочановой, которая сидела рядом с Дарьей.

С какими девушками Лукашенко появлялся на конкурсе «Мисс Беларусь»

 
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