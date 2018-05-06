Шендерович: «Подонкам дали карт-бланш на массовое уличное насилие»

Российский публицист — об особенности прошедших акций протеста «Он нам не царь».

— Новизна минувшего дня — не в жесткой полицейской зачистке протестующих (это при Путине случалось много раз; впервые, напомню, — в 2006 году, на Марше Несогласных), — пишет Виктор Шендерович в Facebook. — Новизна — в т.н. «казаках», избивавших демонстрантов нагайками под прикрытием ментов. Именно «ментов», разумеется, — потому что любая полиция немедленно задержала бы их, применив именно к НОДовцам ту решительность и силу, которую щедро продемонстрировала на мирных людях.

Полиция, как известно, призвана защищать закон — менты, как известно, обслуживают бандитов (почувствуйте, наконец, разницу).

Заодно с НОДовцами, менты решали на этот раз для путинского режима старую задачу запугивания общества, — но уже на новом уровне. Подонкам, известным нападениями на демократических активистов, был дан ясный карт-бланш на массовое уличное насилие. Это — государственные, официальные подонки, а не просто группа агрессивных ряженых, и это надо понимать совершенно ясно.

Столь же ясно надо понимать, что именно стоит за готовностью власти расчехлить этот ресурс. Натравливание одной части общества на другую означает, что власть рассматривает — и уже апробирует! — организацию гражданской войны как инструмента для политической манипуляции. И это очень и очень серьезно.

Это мерзкий джокер лежит в рукаве любой авторитарной власти: устроить какой-нибудь опасное негодяйство, чтобы выйти потом с суровым лицом и закатать под асфальт вообще все, — в интересах, разумеется, общественной безопасности! Из этого места моих рассуждений можно разом передавать привет и убийству Кирова, и поджогу рейхстага, и взорванным домам на Каширском шоссе… Не до демократических процедур, камрады, — страна в опасности!

Путину деваться некуда, и стесняться ему (как минимум после прошлой инаугурации) нечего. От власти он не уйдет, и пить демократический боржоми ему поздно. Никакой, самый преступный и смертельно опасный для России ресурс не покажется этому человеку лишним, когда на кону будет стоять сохранение личной власти. Он готовится к разным вариантам и, в некотором смысле, давно готов на все. Это нам тоже надо понимать совершенно твердо.

Тем, кому кажется, что я излишне пессимистичен, настоятельно рекомендую перечитать мои прогнозы на будущее, данные во времена раннего Путина, и сверить эти прогнозы как с сегодняшней реальностью, так и со своими былыми ощущениями от молодого застенчивого лидера новой России…

Сегодня портретик нашего красавца дориана уже, кажется, выставлен историей на всеобщее обозрение, и надо крепко зажмуриться, чтобы его не видеть.