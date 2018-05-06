11 ироничных, зато честных комиксов о бывших

Наверное, у всех нас были неудачные отношения, которые нет-нет да и помянешь незлым тихим словом. А иногда вроде бы и забыл о них, живешь себе счастливо, а тут бац — привет из прошлого, давно не виделись.
А ты с немытой головой и в трениках. И как после этого не верить в законы подлости? Об этих самых законах и забавных совпадениях мы и решили рассказать в наших комиксах.
Итак, здесь много сарказма и правды, они могут вызвать покалывание в боку и в глазах, так что будьте осторожны.
Так происходит волшебное перевоплощение одного и того же парня в глазах девушки:
А так работает закон подлости № 1:
Если вам это не знакомо, вы точно женщина?
Иногда кажется, что где-то срабатывает сигнализация, когда у нас все налаживается:
Но все же интересно наблюдать, как у бывшего раздолбая вдруг появляется целеустремленность:
Еще интереснее, когда откуда ни возьмись берутся новые возможности:
Но это не сравнится со скоростью развития его новых отношений:
Поэтому главное — всегда сохранять спокойствие:
Найти выход отрицательным эмоциям:
Держать себя в руках, когда в руке винишко:
Ведь даже в самой неприятной ситуации всегда найдется повод для радости:
В какой из ситуаций вы узнали своего бывшего? Или, может быть, себя? Поделитесь с нами смешными историями из вашей жизни, посмеемся вместе.