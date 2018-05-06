11 ироничных, зато честных комиксов о бывших

Наверное, у всех нас были неудачные отношения, которые нет-нет да и помянешь незлым тихим словом. А иногда вроде бы и забыл о них, живешь себе счастливо, а тут бац — привет из прошлого, давно не виделись.

А ты с немытой головой и в трениках. И как после этого не верить в законы подлости? Об этих самых законах и забавных совпадениях мы и решили рассказать в наших комиксах.

Итак, здесь много сарказма и правды, они могут вызвать покалывание в боку и в глазах, так что будьте осторожны.

Так происходит волшебное перевоплощение одного и того же парня в глазах девушки:

А так работает закон подлости № 1:

Если вам это не знакомо, вы точно женщина?

Иногда кажется, что где-то срабатывает сигнализация, когда у нас все налаживается:

Но все же интересно наблюдать, как у бывшего раздолбая вдруг появляется целеустремленность:

Еще интереснее, когда откуда ни возьмись берутся новые возможности:

Но это не сравнится со скоростью развития его новых отношений:

Поэтому главное — всегда сохранять спокойствие:

Найти выход отрицательным эмоциям:

Держать себя в руках, когда в руке винишко:

Ведь даже в самой неприятной ситуации всегда найдется повод для радости:

В какой из ситуаций вы узнали своего бывшего? Или, может быть, себя? Поделитесь с нами смешными историями из вашей жизни, посмеемся вместе.