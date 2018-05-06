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Спорт
06.05.2018
Михаил Миронович
Главный тренер сборной Беларуси по хоккею плеснул бензина в огонь

После двух поражений на старте чемпионата мира по хоккею главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис сделал заявления, которые взбесили многих.

Фото Reuters

Еще в прошлом году канадец перед ЧМ говорил: «Мы намерены попадать в плей-офф и бороться за медали». Перед нынешним турниром столь оптимистичных заявлений не было, но и о вероятности грандиозного шухера тренер не предупреждал.

Однако первые две игры ошеломили. 0:5 от шведов еще можно было на что-то списать, но 2:6 от французов – это уже ни в какие ворота не лезет.

Костер народного гнева на форумах в субботу вечером и так пылал по полной программе. А тут еще Льюис сделал заявления, которые сродни бензину в огонь.

На вопрос «Прессбола» о том, стоит ли готовиться к вылету сборной из элиты, главный тренер ответил:

– Нельзя отрицать такой возможности. Увы, нет магазина, в который можно прийти и взять для сборной состоявшихся мастеров. Рост часто идет через боль. Как показывает даже мой НХЛовский опыт, иногда чтобы завоевать Кубок Стэнли нужно ранее уступить в его финале...

От заявлений канадца за версту несёт демагогией. Льюис возглавил сборную Беларуси в 2015 году, и первый же чемпионат мира принёс впечатляющие результаты: помимо выхода в плей-офф наша команда впервые одержала победу над сборной США и в групповом раунде отстала всего на 1 очко от первого места!

Тренера тут же возвели в ранг чудотворца. Но затем всё пошло наперекосяк.

На следующих двух чемпионатах мира Беларусь с огромным трудом сохраняла место в хоккейной элите. А поражение от венгров, до этого не побеждавших на таком уровне 77 (!) лет, и вовсе вошло в анналы. Мало того, выступая на своем льду в олимпийской квалификации, наша сборная уступила путевку на Игры-2018 скромнейшим словенцам.

Так что речь идет не о РОСТЕ, а о СЕРИИ ПРОВАЛОВ. Загадкой является лишь то, как Александр Лукашенко с его темпераментом и зацикленностью на хоккее так долго терпел «стыдобище».

Уже сейчас ясно, что Льюис в ближайшее время будет отправлен восвояси с оглушительным треском. Исправлять ситуацию придется другим. Поэтому мудрствования канадца о «росте через боль» и Кубке Стэнли выглядят чрезмерно лукаво.

Как выглядит настоящее «стыдобище» Лукашенко

 
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