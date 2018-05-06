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06.05.2018
«Пу-тин! Пу-тин! Пу-тин!» против «Вор! Вор! Вор!»

Акция сторонников оппозиционера Алексея Навального накануне инаугурации Владимира Путина закончилась задержаниями по всей стране.

По данным вечер субботы, речь шла о почти 1600 задержанных по всей России. Больше всего – в Москве (592), потом в Челябинске (164) и в Санкт-Петербурге (112).

Репортеры ВВС наблюдали за попытками выразить протест против очередного президентского срока Путина в Москве и Санкт-Петербурге.

К 14 часам дня пространство у памятника Пушкину в Москве было заполнено людьми. Сторонники Навального делили площадь со сторонниками президента.

В толпе группами ходили люди, одетые в казачью форму, и мужчины с повязанными на одежде георгиевскими ленточками - знаком, который обычно носят представители прокремлевского движения НОД.

Несколько человек с оранжево-черным флагом и надписью «Национально-освободительное движение» заняли место у постамента памятника и оттуда скандировали «Пу-тин! Пу-тин! Пу-тин!»

Из окружавшей их толпы оппозиционеров добавляли: «Вор! Вор! Вор!» Многие из них пришли на Пушкинскую площадь с нарисованными на листах ватмана плакатами – «Мы против вот этого вот всего!», «Открой глаза, ты раб царя!», «Не мешайте нам жить!»

Мэрия Москвы ранее отказалась согласовать акцию оппозиционного политика в центре Москвы и предложила площадки далеко за пределами Садового кольца. Политик от них отказался и призвал единомышленников выйти на Тверскую улицу. В ответ московские власти запретили ему проводить акцию.

Уже через 10 минут после начала акции полицейские в громкоговоритель начали предупреждать участков: «Уважаемые граждане, ваши действия незаконны. Просьба разойтись. В противном случае против вас будет применена физическая сила и спецсредства».

Еще через несколько минут сотрудники полиции активно начали пользоваться и тем, и другим.

Полицейские группами вклинивалась в толпу, хватали людей и тащили их к припаркованным на Тверской автобусам. Некоторых задержанных силой ударяли о корпус машины и пинками по ногам заставляли встать в удобную для обыска позу. Кто-то попадал в полицейские автобусы волоком по асфальту.

В другой части Пушкинской площади силы полиции врывались в толпу со стороны Страстного бульвара, по дороге разгоняя людей дубинками и вдавливая их в ограждения и бордюры. Протестующие кричали полицейским: «Позор!»

Люди в казачьей форме, которые неторопливо прогуливались здесь до начала задержаний, в общей суматохе начали устраивать потасовки и бить людей нагайками. В те моменты, когда полицейские оттесняли толпу, одетые казаками мужчины двигались за цепью силовиков и оттуда атаковали участников акции.

Инициатор акции Алексей Навальный был задержан спустя несколько минут после того, как он появился на Пушкинской площади. Несколько сотрудников полиции схватили его за руки и за ноги и унесли в полицейскую машину.

Многие из тех, кто таким образом попадал в автобус, по дороге кричали силовикам, что могут идти сами и не собираются сопротивляться.

Попытки объясниться с волочащими задержанных полицейскими ни к чему не приводили. «Я ж за Путина агитирую, вы что?!», - удивлялся человек в косоворотке, красном кафтане и короне, когда четверо полицейских заталкивали его внутрь.

На самой площади вскоре стало заметно меньше людей: их вытесняли на Страстной бульвар, где цепочки сотрудников полиции сначала делили толпу на плотные группы, а затем быстро и жестко проталкивали подальше от площади. Оказавшиеся заблокированными люди скандировали «Россия без Путина» и интересовались у стоящих в оцеплении силовиков, успеют ли они на шашлыки.

По расчищенному от машин Страстному бульвару то и дело волокли протестующих. Задержания продолжались до тех пор, пока полиция полностью не вытеснила людей с периметра Пушкинской площади и с прилегающих к ней улиц.

Использованы фото ТАСС, Reuters

 
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