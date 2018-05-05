«За нашей тренировкой подсматривали из-за кустов»

5 мая состоялись три матча чемпионата Беларуси по футболу.

«Если не порадуем вас забитыми голами, то всей командой пойдем на Жданы продавать сухари»

Витебск – Минск – 1:0 (Наумов, 78)

Хозяева шагают нога в ногу со «Слуцком»: одинаковое количество очков, побед, забитых и пропущенных мячей. Редкость для шестого тура!

Торпедо- Луч – 0:1 (Джигеро, 40)

Главный тренер гостей Иван Биончик заявил, что за тренировкой его команды подсматривали из-за кустов. «Рад, что, несмотря на это, у соперника до конца не получилось нейтрализовать наши хорошие стороны», – подытожил он.

Городея – Гомель – 0:0

Турнирная таблица на данный момент выглядит так:

1.БАТЭ – 15 (после 5 матчей)

2.Динамо Мн – 13 (5)

3-4.Слуцк – 11 (6)

3-4.Витебск – 11 (6)

5.Торпедо-БелАЗ – 8 (5)

6.Днепр – 8 (5)

7.Луч – 7 (6)

8.Ислочь – 7 (5)

9.Динамо Бр – 6 (5)

10.Неман – 6 (5)

11.Шахтер – 5 (5)

12.Торпедо – 5 (6)

13.Смолевичи – 3 (6)

14.Гомель – 3 (6)

15.Минск – 3 (6)

16.Городея – 3 (6)

6 мая состоятся еще три матча шестого тура.