«Дрозды» в ярости: Беларусь вчистую проиграла Франции

5 мая сборная Беларуси по хоккею провела второй матч на чемпионате мира по хоккею в Дании.
Стартовое поражение от шведов всё-таки было в известной степени «плановым» – играли ведь с чемпионами мира. А вот в матче с французами букмекеры считали фаворитом именно нашу команду.
О том, что соперник вроде как по зубам, говорило и пятничное поражение французов от россиян – 0:7. А защитник белорусской сборной Дмитрий Коробов заявил «Чемпионату», что его и партнеров неудача со шведами разозлила: «Выйти в четвертьфинал нам по силам».
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Однако события развивались по обескураживающему сценарию. Уже в середине первого периода подопечные Дэйва Льюиса «горели» со счетом 0:2. Причем автор второй шайбы Стефан да Коста в одиночку обыграл всю нашу оборону.
Белорусский штаб, как и накануне, вновь сменил стража «рамки»: вместо Ивана Кульбакова на лёд вышел Михаил Карнаухов. И под занавес двадцатиминутки Александр Павлович забросил первую шайбу нашей сборной на турнире, реализовав большинство.
Минимальный разрыв в счете продержался почти период. Но незадолго до второй сирены французы отличились третий раз. А вскоре после возобновления игры и четвертый…
Резюме от TUT.BY: «Сегодняшний матч — одна из самых позорных страниц в истории сборной Беларуси».
Франция – Беларусь – 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)
Шайбы:
1:0 — Флери (С.да Коста, Реш, 3.33)
2:0 — С.да Коста (Жанель, 13.33)
2:1 — Павлович (Развадовский, Воробей, 19.36, в большинстве)
3:1 — Ламперье (Клеро, Экефей, 38.42)
4:1 — Манавьян (С.да Коста, Флери, 42.17, в большинстве)
5:1 — Гуттиг (Перре, 47.57)
5:2 — Воробей (Платт, Коробов, 54.46, в большинстве)
6:2 — Перре (Леклер, Экефей, 57.56).
Стоит отметить, что именно эту игру один из тренеров нашей сборной Михаил Захаров в беседе с «Прессболом» называл матчем за выживание. Таким образом, перспектива вылета из хоккейной элиты для Беларуси становится вполне реальной.
Чтобы представить себе реакцию Александра Лукашенко на игру с французами, не нужно было находиться рядом с ним. Воображение достаточно живо рисует картины ярости в «Дроздах»…
В субботу на чемпионате мира по хоккею состоялся еще ряд матчей.
Швейцария — Австрия — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
Норвегия — Латвия — 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)
Финляндия – Южная Корея – 8:1 (2:0, 3:1, 3:0)
Таблица группы «А», в которой выступает наша сборная, на данный момент выглядит так:
1. Россия – 3 (после 1 матча)
2. Швеция – 3 (1)
3. Франция – 3 (2)
4. США – 2 (1)
5. Швейцария – 2 (1)
6. Австрия – 1 (1)
7. Чехия - 0 (0)
8. Беларусь – 0 (2)
Следующий матч на чемпионате мира по хоккею сборная Беларуси проведет 7 мая. В этот день нашей команде будут противостоять россияне.