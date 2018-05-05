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Экономика
05.05.2018
Салiдарнасць
Заико: «Только белоруски будут иметь специальность чесальщиц и мотальщиц. Это очень эротично!»

Известный экономист призвал Зиновского отправить все министерство экономики отдыхать в Крым.

Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в передаче на «Примусе» высказался по поводу плана индустриализации нашей страны, озвученного министром экономики Владимиром Зиновским.

Напомним, согласно плану, к каждому из 118 районов Беларуси будут привязаны определенные инвестиционные проекты — «либо озвучит министерствами либо выработанные губернаторами». Пока в этом плане 1740 проектов.

«Ребята, не делайте эту ерунду, потому что это трата сил и времени! — призвал министерство экономики Леонид Заико. — Лучше езжайте отдыхать в Крым. Всем министерством. Зиновский! Володя! Отправь всех отдыхать в Крым! В Крыму вы найдете возможность построить эти 1000 предприятий, особенно энергодобывающих.

Но вся эта чушь не нужна Беларуси. Не надо позориться. Какая индустриализация? Я понимаю, товарищ Сталин сказал «индустриализация», когда в лаптях ходили. Но Беларуси не нужны промышленные предприятия. Беларуси нужны предприятия интеллектуализированные, это IT, это роботы. Сегодня ведущее направление – это сфера услуг. Промышленная индустриализация не актуальна, она глупа и не имеет смысла.

Вы бы лучше обратились к бизнес-сообществу, чтобы они примерно сформулировали, какие предприятия считают нужными восстановить, запустить и на какие сферы бизнеса ориентируются. Эти люди будут рисковать своими деньгами, строить предприятия, например, по переработке космического топлива для ракет Маска.

Но не надо придумывать самим эти проекты, не надо напрягать губернаторов. Губернаторы и так не знают, куда им убежать со своих постов.

Если уж очень нужно, лучше поддерживайте камвольный комбинат. Потому что так у нас женщины единственные в мире будут иметь специальность чесальщик и мотальщиц. Это очень эротично! Спросят у белоруски на пляже в Турции, кем она работает, а та в ответ: «Чесальщица!» Я думаю, это будет успех».

 
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