Сколько получали вожди КПСС и простые граждане?

В рамках проекта «СССР: как это было на самом деле» вспоминаем, какая была зарплата Генсеков Страны Советов.

В СССР много говорилось о равенстве, о победе над эксплуатацией человека человеком. Но выходит, что Генеральные Секретари КПСС были намного «равнее» всех остальных советских граждан. Кто из них сколько получал? Начнем с «Отца Народов» Иосифа Виссарионовича Сталина.

Иосиф Сталин в начале своего правления скромничал, назначив себе зарплату в три раза меньше средней по стране. Но к концу 30-х его зарплата уже была самой высокой в СССР – 1200 рублей при средней в 250. Потом он и вовсе отменил ограничение максимальной зарплаты для партийцев и с 1947 назначил себе жалование в 10000 рублей при среднем по СССР в 557.

Никита Хрущев решил не прибедняться и сразу назначил себе зарплату в 800 рублей при средней по Стране Советов в 80. Разница в десять раз! Он старался держать её на этом уровне до конца своего срока, постепенно повышая зарплату.

Леонид Ильич Брежнев обогнал и предшественников, и наследников. Он назначил себе «скромное» жалование в 800 рублей, в 6 раз больше среднего. Потом он сам себе выдал Ленинскую премию «За Мир». На тот момент выплата составила 25000 рублей. Среднему жителю СССР пришлось бы работать 17 (!) лет, чтобы скопить такую сумму.

В 1978 году началась публикация воспоминаний Брежнева. Они были написаны «литературными неграми», а не самим генсеком. Его творения были изданы гигантским тиражом в более, чем 50 миллионов экземпляров при жизни Брежнева – больше, чем у всех книг нобелевских лауреатов Шолохова и Солженицына вместе взятых. За «выдающиеся» опусы о своей собственной жизни он получил Ленинскую премию по литературе и еще 10000 рублей. В Болгарии в 81-м ему выдали премию около 1000 рублей. За издание своих книг Леонид Ильич получил огромные гонорары, которые не озвучивались. Стоит отметить, что за детскую книгу в 50 страниц, изданную тиражом в сто тысяч экземпляров именитый автор вполне мог получить и 10000 советских рублей. Сколько получил Брежнев за 50 миллионов экземпляров – загадка.

Юрий Андропов сохранил за собой зарплату в 800 рублей, «всего» в 5 раз выше средней по стране. Каждый год получал гонорар от издания своих книг. Например, в феврале 1984 Андропову начислено 8800 рублей – 8000 гонорара и 800 зарплаты, то есть, за месяц получил зарплату инженера со стажем за 4 года. Единоразовые выплаты достигали 12000 рублей.

Константин Черненко по традиции не изменил себе зарплату в 800 рублей. По партбилету его суммарные доходы составляли от 1200 до 1700 рублей, в «скромные» 10 раз выше среднего. Черненкобыл известен привычкой «не замечать» своих доходов на стороне. Так, в 1984 году по платежке Политиздата он получил гонорар в 4550 рублей, что никак не учтено в партийном билете.

Михаил Горбачев мирился с зарплатой в 800 рублей – к тому моменту всего в 4 раза выше средней. Он отличился тем, что за 5 лет построил себе огромное количество элитного жилья – в пригороде Москвы, по Союзу и в самой Москве. На его элитной даче в Абхазии была не только роскошная отделка, но и джакузи, лифт и причал для подводных лодок. За свою бытность генсеком он получил более 13 премий. Самая престижная из них – Нобелевская – имеет размер более миллиона долларов. За всю свою жизнь он получил больше 30 денежных премий. Это парочка миллионов долларов. Если прибавить авторские гонорары, выплаты за проведение лекций и участие в конференциях, а также гонорары за участие в фильмах, то получится годовой доход советского гражданина за тысячи лет.

Пока в колхозах надрывались за планы и «трудодни», в народе прозванные «труподнями», Иосифа Сталина обслуживали лучшие врачи и повара, а каждый месяц только на зарплату он мог покупать себе новенькое авто. Не зряв расхожем анекдоте СССР расшифровывали как «Сталин сидит среди развалин».

Об обнаглевших наследниках Сталина и говорить нечего – Брежнев только официально заработал столько, сколько жители среднего советского районного городка за целый год. О каком равенстве в СССР может идти речь, когда руководители страны официально присваивали себе такие суммы? «Все животные равны. Но некоторые равнее других» – остроумно иронизировал Оруэлл над реалиями «победившего социализма».

Источники: topwar.ru, russian7.ru, Wikipedia.org, just-hoaxer.livejournal.com, historytime.ru, kurer-sreda.ru.