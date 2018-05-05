В воскресенье похолодает. Но ненадолго

Прогноз погоды на ближайшие дни.

В воскресенье, 6 мая, в Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по юго-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет северный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит 4−10 градусов выше нуля, по юго-востоку — плюс 11−13. Днем будет 15−20 выше нуля, по югу страны воздух прогреется до 22 градусов.

По данным синоптиков, в Минске прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер будет северный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит 7−9 градусов выше нуля, днем плюс 16−18.

7 мая ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный умеренный, днем по юго-востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, по юго-востоку +11..+13°С, максимальная днем +17..+23°С.

Со вторника Беларусь снова ждет потепление.