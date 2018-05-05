Азербайджанский след «Полонеза»

18 апреля со ссылкой на российское издание «КоммерсантЪ» СМИ начали тиражировать информацию о планируемой поставке в Азербайджан белорусской реактивной системы залпового огня «Полонез». Для тех, кто следит за развитием этой системы вооружения, новость оказалась совсем не новостью. Но обо всем по порядку.

История создания РСЗО «Полонез» по понятным причинам закрыта практически полностью. Но даже то, что известно, более чем интересно.

Бытует мнение, что «Полонез» стал реакцией белорусских властей на агрессию России против Украины. На самом деле это не так. О собственной системе ракетного вооружения в Минске задумались где-то в 2007 году, когда получили отказ Москвы поставить оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». Ответом на несговорчивость Кремля стала национальная ракетная программа.

В 2013 году Беларусь и Китай после длительных переговоров достигают соглашения о создании РСЗО «Полонез». Формат китайского участия (от полной передачи технологий до совместной разработки) — вопрос дискуссионный.

А теперь следим за руками.

Публике РСЗО «Полонез» были продемонстрированы на военном параде 9 мая 2015 года. 10—12 мая Минск с визитом посетил глава КНР Си Цзиньпин. В ходе переговоров А. Лукашенко особо выделил сотрудничество в военно-технической области.

3 ноября 2015 года А. Лукашенко посещает республиканское производственное унитарное предприятие «Завод точной электромеханики». Это предприятие — официальный разработчик и производитель «Полонезов». Белорусскому руководителю был показан стенд для испытания двигателей зенитных ракет из имеющихся запасов, который, как было заявлено — шаг к созданию собственного производства двигателей для зенитных и тактических ракет. А. Лукашенко гарантировал поддержку проекта. А 28 ноября в Минск с незапланированным визитом приезжает президент Азербайджана И. Алиев. Руководители двух стран среди прочего обсудили вопросы сотрудничества в военно-технической сфере.

16 июня 2016 года А. Лукашенко сообщает об успешном испытании в Беларуси РСЗО «Полонез» (предыдущие стрельбы были на территории Китая). Он назвал это событие счастливым днем для национальной безопасности Беларуси. А также сказал, что новое вооружение создано при незначительном финансировании.

В августе 2016 года РСЗО «Полонез» принимается на вооружение национальной армии.

Сентябрь 2016 года стал для Беларуси месяцем Азербайджана. 20—23 сентября по инициативе азербайджанской стороны в Баку находился госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась. Обсуждались перспективы развития связей в военной области между двумя странами, особенно в военно-технической сфере.

Далее, на проходившей 27—30 сентября в Баку международной оборонной выставке ADEX-2016 была впервые за рубежом представлена РСЗО «Полонез». Причем не макет, а «вживую». Там же было объявлено: у Беларуси есть ракеты с максимальной дальностью применения в 300 км. Белорусская делегация оказывается одной из трех (наравне с турецкой и пакистанской), которую принимает лично президент И. Алиев.

В мае 2017 года в ходе международной выставки вооружений Milex-2017 в Минске в качестве перспективного средства поражения для РСЗО «Полонез» была представлена ракета М20 китайского производства. Заявленная дальность — 280 км. Масса боевой части — 480 кг. Ракета обладает способностью к маневрированию для преодоления системы ПРО/ПВО противника.

Тогда же неофициально сообщается, что:

— поставка М20 в Беларусь — вопрос либо уже решенный, либо в высокой степени готовности решения. В случае локализации производства ракет М20 на ее базе возможно создание собственной ракеты «земля—земля» с дальностью пуска 400 и более км;

— закончена интеграция в комплекс вооружения РСЗО «Полонез» ракеты с дальностью пуска 300 км;

— имеется как минимум один экспортный контракт на поставку РСЗО «Полонез», но покупатель не называется.

8 октября 2017 года в Минске находится министр обороны Азербайджана Закир Гасанов. Как сообщил официальный азербайджанский источник, министр «посетил предприятие оборонной промышленности». Именно так: одно конкретное предприятие. И снимок азербайджанского министра на фоне «Полонеза». А уже 26 октября 2017 года в Беларуси прошли успешные пуски новой ракеты для «Полонеза» с дальностью 300 км.

Если посмотреть на всю историю проекта, то получается удивительная картина: большинство узловых моментов развития «Полонеза» совпадает по времени с коммуникацией между Азербайджаном и Беларусью на высоком или даже высшем уровне. Выскажу свое предположение: Баку стал участником проекта на ранней стадии, выступая основным финансистом. Отсюда и восторг государственных СМИ: получили ракету за небольшие деньги. Беларусь заплатила дешево, потому что основной финансовый взнос сделал Азербайджан.

А посему уместно говорить не о покупке Баку «Полонеза», а о получении своей доли в результатах общего проекта.