В Пинске бесправник совершил наезд на 2-летнюю девочку

Мужчина 8 раз привлекался к ответственности за нарушение ДТП.

В Пинске бесправник сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двухлетнюю девочку, сообщает сайт ГАИ Брестской области. Инцидент произошел 4 мая около 17.00.

По предварительной информации, 31-летний житель Ивацевичей, не имея права управления транспортным средством, ехал за рулем автомобиля «Мерседес». Двигаясь по направлению от ул. Ильина к ул. Первомайской, он наехал на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу.

«В результате происшествия, 2-летняя местная жительница, доставлена в УЗ «Пинская ЦГБ». По факту ДТП проводится проверка», — говорится в сообщении.

Установлено, что водитель к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 8 раз.