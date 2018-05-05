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В мире
05.05.2018
В России десятки тысяч вышли на антипутинские акции «Он нам не царь»

Сотни задержанных в Москве, Якутске, Челябинске, Красноярске.

В России оппозиция проводит акции «Он нам не царь» — люди вышли на улицу в ряде крупных городов. Цель акции — выразить протест против инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

Сообщается о более 200 задержанных, среди которых также лидер оппозиции Алексей Навальный и ряд его соратников. Известно, что навальный ночевал на конспиративной квартире, чтобы его не арестовали до начала акции. Он был задержан уже на площади, но успел выступить перед собравшимися.

Сотни людей вышли на улицы Москвы и Санкт-Петербурга, полиция не всегда разгоняет протестующих, хотя время от времени происходят стычки митингующих и провокаторов, передает ВВС.

В Москве на демонстрантов натравили казаков с нагайками, но протестующие все равно перекрыли Страстной бульвар, произошли столкновения с ОМОНом, часть манифестантов была настроена решительно.

 
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