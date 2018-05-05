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05.05.2018
Вложился в малую родину. Топ-менеджер Потанина купил фабрику в Беларуси

Перо-пуховая фабрика в Ивацевичском районе досталась Константину Наливко за 690 тысяч белорусских рублей — это 99,7% акций.

О том, что генеральный директор российской «Промышленной строительно-монтажной компании» Константин Наливко приобрел 99,7% акций ОАО «Квасевичская перо-пуховая фабрика» сообщил сайт Госкомитета по имуществу. Стоимость акций составила 690 тысяч белорусских рублей.

Константин Наливко родом из Ивацевичского района. Сейчас он проживает в Норильске.

Отмечается, что в течение пяти лет ему предстоит обеспечить темп роста среднемесячной заработной платы работников общества не ниже темпа роста среднемесячной заработной платы в Ивацевичском районе.

Кроме этого, новый акционер обязан сохранить численность работников общества и социальные гарантии. В сообщении Ивацевичского райисполкома также говорится, что новому руководству фабрики необходимо внести в течение пяти лет не менее 100 тысяч белорусских рублей на обновление основных средств и пополнение оборотных средств предприятия. Также в период выполнения вышеназванных условий и в течение трех лет после их выполнения покупатель обязался не изменять профиль деятельности общества без согласия Ивацевичского райисполкома.

Кто такой Константин Наливко?

Наливко родился в 1964 году в деревне Погорье Ивацевичского района Брестской области, сообщает TUT.BY. Окончил Брестский строительный техникум (1983), Минский университет управления (1998), Академию управления при правительстве РФ (2006). Начинал трудовую деятельность в управлении строительства Березовской ГРЭС, пройдя путь от плотника до заместителя начальника управления. Много лет работал по контракту за рубежом: возглавлял Гвинейскую строительную компанию, участвовал в строительстве энергетических объектов в Ираке; участвовал в возведении инфраструктуры для электростанций Беларуси и России. До приезда в Норильск в июне 2009-го — управляющий директор ООО «Тимман-Инжиниринг» — генеральный подрядчик по строительству Сосногорского глиноземного завода (Республика Коми).

Около 8 лет возглавлял Заполярную строительную компанию (ЗСК). Недавно стал гендиректором «Промышленной строительно-монтажной компании». Данные структуры принадлежат группе «Норильский никель» и выполняют строительные работы для известной российской горно-металлургической корпорации.

Летом 2017 года на шахте рудника «Заполярный» компании «Норникель» произошел взрыв. Погибли четыре человека. Константин Наливко в числе других топ-менеджеров «Норникеля» входил в комиссию, которая занималась анализом причин взрыва в шахте рудника, где открытым и подземным способами ведется добыча медно-никелевых и сульфидных руд.

Гендиректором и основным владельцем «Норникеля» является Владимир Потанин. Но все последние годы за контроль над компанией активно спорит другой олигарх Олег Дерипаска.

Наливко входит в список аффилированных лиц «Норникеля».

 
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