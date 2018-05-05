С какими девушками Лукашенко появлялся на конкурсе «Мисс Беларусь»

Девушки, сидящие в зале с главой Беларуси, привлекают не меньшее внимание, чем девушки на подиуме.

Прямо скажем, появление Александра Лукашенко на финале «Мисс Беларусь-2018» сенсацией не стало. Данное мероприятие глава государства посещает с завидным постоянством. Кадры, на которых видно, как он активно наблюдает за красавицами на сцене в компании не менее привлекательных спутниц, мы получаем чуть ли не с каждого конкурса, который проходит раз в два года.

Вот и в нынешнем, 2018-м, Александр Лукашенко не стал изменять своим традициям и удобно устроился в зрительном зале в кампании очаровательных спутниц — блондинки и брюнетки.

Известно, что недалеко от президента (за девушкой в зеленом) расположилась биатлонистка Дарья Домрачева. А вот кто его ближайшие соседки, остается загадкой.

«Салідарнасць» решила взглянуть, с какими еще девушками глава Беларуси появлялся на конкурсе красоты.

2016 год

Двумя годами ранее Александр Лукашенко также не смог пропустить это мероприятие. И даже выступил на нем.

Правда, лишь в качестве оратора.

А вот в зале его уже поджидали две брюнетки.

Одной из них оказалась ведущая «Белтелерадиокомпании» Полина Шуба, которая когда-то сама была замечена среди финалисток «Мисс-Беларусь», — она расположилась по левую руку от президента. Справа сидела актриса Купаловского театра и певица Марта Голубева.

2014 год

А вот в этом году первую красавицу Беларуси выбирали без Лукашенко — он почему-то на финал конкурса не приехал. Впрочем, президент незримо все же присутствовал на мероприятии. Дело в том, что корона победительницы тогда досталась жительнице Сморгони Виктории Миганович, которая по чистой случайности работала в президентской больнице — лечкомиссии, которую возглавляла Ирина Абельская, предположительно, мать младшего сына президента.

2012 год

И в 2012-м пресса обратила внимание на девушек, которые сидели рядом с Лукашенко, пытаясь узнать их имена.

Интригу через какое-то время раскрыли сами представители телеканала ОНТ. Оказалось, что по соседству с президентом оказались действующая «Мисс Украина» и действующая «Вице-мисс Польша».

2010 год

Не остался без спутницы Лукашенко и в 2010 году.

Правда, кто эта блондинка, составившая компанию президенту, официально не сообщалось.

Не смог удержаться глава Беларуси и от того, чтобы сделать общее фото со всеми финалистками конкурса.

2008 год

А вот в 2008-м президент и вовсе пришел со своим «белокурым мальчиком» — так пресса назвала маленького Колю Лукашенко, выказывая предположение, что это сын руководителя.

Но и спутницам Александра Лукашенко журналисты уделили внимание, отметив, что справа от главы государства сидела телеведущая Наталья Радина, а место по левую руку занимала ведущая новостей Ольга Куришко, которая сама участвовала в конкурсе красоты в 2004 году.

Присутствовал Лукашенко и на мероприятиях 2006 года и даже более ранних. Правда, фотографий его спутниц не сохранилось. В 1998 году глава Беларуси просто позировал с победительницей первого национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь» Светланой Крук.

Это лишь малая толика красавиц, которые окружают Александра Лукашенко — заметим, что практически ни одно праздничное мероприятие не обходится без подобного эскорта. Более того, глава Беларуси умудряется даже раздавать девушек своим коллегам-президентам, чем изрядно удивил когда-то российских журналистов.

Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной